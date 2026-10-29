Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 14 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 14 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемДональд Трамп"Не забывайте, я прошел тесты": Трамп снова назвал себя "очень умным человеком с высоким IQ". ВидеоЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорах"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорахРасчет стоимости электроэнергии. ИллюстрацияДолги за коммуналку могут стоить квартиры: с какой суммы в Украине разрешают забирать единственное жильеБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из УкраиныБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из Украины: его компания массово выигрывает тендеры
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
84
Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты
Как вкусно замариновать лук. Источник: скриншот из видео на YouTube

Маринованный лук – очень вкусная, легкая в приготовлении закуска. Для того, чтобы лук не горчил, нужно добавить кипяток. 

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты

Как приготовить маринованный лук

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего, маринованного лука, который не будет горчить. 

Ингредиенты: 

  • Лук (можно и белый, и красный) – 2 шт. 
  • Вода – 100 г
  • Яблочный уксус – 80 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Нерафинированное масло – 1 ст. л.
  • Чеснок, перец горошком, лавровый лист, кориандр, горчица
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
390
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
390
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
240
Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом
240
Картофельные зразы по-новому: делимся оригинальным рецептом
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
180
Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления
180
Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Способ приготовления: 

1. Лук нарезаем тонкими кольцами (2-3 мм). Или полукольцами. Главное, не слишком тонко, иначе он будет мягким, и не слишком толсто. Складываем в банку, слегка прижимая.

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты

Как правильно мариновать лук

2. Для маринада: смешаем воду и специи. Ставим на огонь и нагреваем до растворения. Не до кипения! Заливаем лук теплым маринадом, добавляем уксус и масло. Есть можно уже через 30 минут.

Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты

Готовый лук

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
овощирецептпродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты