Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты

Маринованный лук – очень вкусная, легкая в приготовлении закуска. Для того, чтобы лук не горчил, нужно добавить кипяток.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего, маринованного лука, который не будет горчить.

Ингредиенты:

Лук (можно и белый, и красный) – 2 шт.

Вода – 100 г

Яблочный уксус – 80 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Нерафинированное масло – 1 ст. л.

Чеснок, перец горошком, лавровый лист, кориандр, горчица

Способ приготовления:

1. Лук нарезаем тонкими кольцами (2-3 мм). Или полукольцами. Главное, не слишком тонко, иначе он будет мягким, и не слишком толсто. Складываем в банку, слегка прижимая.

2. Для маринада: смешаем воду и специи. Ставим на огонь и нагреваем до растворения. Не до кипения! Заливаем лук теплым маринадом, добавляем уксус и масло. Есть можно уже через 30 минут.

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