Хрустящий маринованный лук к мясным блюдам: простой рецепт закуски за 2 минуты
Маринованный лук – очень вкусная, легкая в приготовлении закуска. Для того, чтобы лук не горчил, нужно добавить кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего, маринованного лука, который не будет горчить.
Ингредиенты:
- Лук (можно и белый, и красный) – 2 шт.
- Вода – 100 г
- Яблочный уксус – 80 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Нерафинированное масло – 1 ст. л.
- Чеснок, перец горошком, лавровый лист, кориандр, горчица
Способ приготовления:
1. Лук нарезаем тонкими кольцами (2-3 мм). Или полукольцами. Главное, не слишком тонко, иначе он будет мягким, и не слишком толсто. Складываем в банку, слегка прижимая.
2. Для маринада: смешаем воду и специи. Ставим на огонь и нагреваем до растворения. Не до кипения! Заливаем лук теплым маринадом, добавляем уксус и масло. Есть можно уже через 30 минут.
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