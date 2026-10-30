Хрустящее домашнее печенье ''Ушки'': делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Домашнее печенье лучше всего готовить из песочного теста. А для аромата и яркого вкуса добавьте корицу, ванильный сахар, шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего, шоколадного печенья.

Ингредиенты:

Сыр – 200 г

Мука – 250 г

Какао темное – 30 г

Сливочное масло – 180 г

Яйцо – 1 шт.

Сода – 4 г

Сахар, корица и кардамон

Способ приготовления:

1. К перетертому сыру (можно взбить блендером) добавляем муку, соду, яйцо и какао. Затем холодное сливочное масло. Для удобства натрите его на терке. Быстро замесим тесто. Оно должно быть мягким и совсем немного липнуть к рукам. Но совсем немного.

2. Убираем в холод минимум на полчаса.

3. Затем раскатываем тесто толщиной примерно 2 мм. Вырезаем кружки и начинаем формировать печенье. Одной стороной окунаем кружок в сахар со специями, прижимаем. Сворачиваем сахаром внутрь и снова окунаем в сахар и прижимаем.

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4. Выкладываем на противень с пергаментом и выпекаем при 180С примерно 25-30 минут.

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