Если вы хотите приготовить вкусные чебуреки, идеальной основой и альтернативой тесту будет лаваш. А для того, чтобы начинка была сочной, добавьте зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных чебуреков из лаваша, с мясной начинкой.

Ингредиенты (на 4 порции):

Фарш говяжий – 350 г

Лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт.

Сыр твердый – 160 г

Лук – 1 шт.

Вода – 60 мл

Кинза (или петрушка) – 8 г по желанию

Подсолнечное масло – 12 г

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите фарш в миску, натрите туда лук, добавьте немного воды, соль и перец. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.

2. Натрите сыр на крупной терке.

3. Погрузите лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину – фарш и сыр. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.Разогрейте сковороду, влейте немного масла.

Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша!

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