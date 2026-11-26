Хрустящие чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом сытного блюда
Если вы хотите приготовить вкусные чебуреки, идеальной основой и альтернативой тесту будет лаваш. А для того, чтобы начинка была сочной, добавьте зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных чебуреков из лаваша, с мясной начинкой.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Фарш говяжий – 350 г
- Лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт.
- Сыр твердый – 160 г
- Лук – 1 шт.
- Вода – 60 мл
- Кинза (или петрушка) – 8 г по желанию
- Подсолнечное масло – 12 г
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выложите фарш в миску, натрите туда лук, добавьте немного воды, соль и перец. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца.
2. Натрите сыр на крупной терке.
3. Погрузите лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину – фарш и сыр. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.Разогрейте сковороду, влейте немного масла.
Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности фарша!
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