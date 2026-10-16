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Хрустящие чебуреки без теста: рецепт сытного блюда за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Хрустящие чебуреки без теста: рецепт сытного блюда за 5 минут
Рецепт ленивых чебуреков из лаваша. Источник: freepik.com

Чебуреки без теста – вполне реальная идея. Для приготовления можно просто использовать лаваш. 

Хрустящие чебуреки без теста: рецепт сытного блюда за 5 минут

Как из лаваша приготовить чебуреки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков, которые не будут жирными. 

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • мясной фарш 
  • специи 
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте зелень, специи.

Хрустящие чебуреки без теста: рецепт сытного блюда за 5 минут

Фарш для блюда

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2. Выложите фарш на лаваш, сверните и обжарьте.

Хрустящие чебуреки без теста: рецепт сытного блюда за 5 минут

Готовые чебуреки

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