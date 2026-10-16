Хрустящие чебуреки без теста: рецепт сытного блюда за 5 минут
Чебуреки без теста – вполне реальная идея. Для приготовления можно просто использовать лаваш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков, которые не будут жирными.
Ингредиенты:
- лаваш
- мясной фарш
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте зелень, специи.
Читайте также
2. Выложите фарш на лаваш, сверните и обжарьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!