Хрустящие деруны, которые не темнеют: делимся секретами приготовления блюда для перекуса
Деруны – очень вкусное, сытное блюдо из картофеля. Готовить их можно добавляя сыр, фарш, специи. Для того, чтобы деруны не были серыми, кулинары советуют добавить в тесто тертый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении дерунов с фаршем.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2–3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- фарш – 300–400 г
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель и лук натрите на мелкой терке. При необходимости слейте лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
2. Фарш приправьте солью и перцем, по желанию добавьте мелко нарезанный лук.
3. На разогретую сковороду выложите ложку картофельной массы, сверху – немного фарша, а затем накройте еще одной ложкой картофельной массы. Жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности фарша.
Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом!
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