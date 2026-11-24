Деруны – очень вкусное, сытное блюдо из картофеля. Готовить их можно добавляя сыр, фарш, специи. Для того, чтобы деруны не были серыми, кулинары советуют добавить в тесто тертый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении дерунов с фаршем.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 2–3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

фарш – 300–400 г

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите на мелкой терке. При необходимости слейте лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.

2. Фарш приправьте солью и перцем, по желанию добавьте мелко нарезанный лук.

3. На разогретую сковороду выложите ложку картофельной массы, сверху – немного фарша, а затем накройте еще одной ложкой картофельной массы. Жарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности фарша.

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Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом!

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