Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, шаурмы, запеканок, пирогов и даже салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с курным фаршем.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 700 г
- лук – 1 крупная головка
- зелень
- твердый сыр – 200-250 г
- тортилья – 6-7 шт.
- соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, итальянские травы
- яйца – 2 шт.
- кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. К куриному фаршу добавить мелко натертый лук, измельченную зелень, соль и специи. Хорошо перемешать.
2. Тортилью разрезать пополам. На каждую половинку тонким слоем выложить фарш, не доходя до краев, посыпать тертым сыром и завернуть в треугольник. Каждый треугольник обмакнуть в взбитые яйца, выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом.
3. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут – до готовности фарша и появления румяной корочки.
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