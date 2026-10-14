Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, шаурмы, запеканок, пирогов и даже салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с курным фаршем.

Ингредиенты:

куриный фарш – 700 г

лук – 1 крупная головка

зелень

твердый сыр – 200-250 г

тортилья – 6-7 шт.

соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, итальянские травы

яйца – 2 шт.

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавить мелко натертый лук, измельченную зелень, соль и специи. Хорошо перемешать.

2. Тортилью разрезать пополам. На каждую половинку тонким слоем выложить фарш, не доходя до краев, посыпать тертым сыром и завернуть в треугольник. Каждый треугольник обмакнуть в взбитые яйца, выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом.

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3. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут – до готовности фарша и появления румяной корочки.

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