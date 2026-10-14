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Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Вкусные конвертики из лаваша. Источник: pexels.com

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, шаурмы, запеканок, пирогов и даже салатов.

Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных конвертиков из лаваша, с курным фаршем. 

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 700 г
  • лук – 1 крупная головка
  • зелень
  • твердый сыр – 200-250 г
  • тортилья – 6-7 шт.
  • соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, итальянские травы
  • яйца – 2 шт.
  • кунжут – для посыпки
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Способ приготовления: 

1. К куриному фаршу добавить мелко натертый лук, измельченную зелень, соль и специи. Хорошо перемешать.

Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Начинка для блюда

2. Тортилью разрезать пополам. На каждую половинку тонким слоем выложить фарш, не доходя до краев, посыпать тертым сыром и завернуть в треугольник. Каждый треугольник обмакнуть в взбитые яйца, выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом.

Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Формируем конвертики

3. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут – до готовности фарша и появления румяной корочки.

Хрустящие конвертики из лаваша с мясной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Готовое блюдо

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