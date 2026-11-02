Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша

Из тонкого лаваша, куриного филе и твердого сыра можно приготовить сытные трубочки с румяной корочкой. Для начинки используют отварную курицу, яйца, тертый сыр и свежий укроп. Все ингредиенты нужно смешать, завернуть в лаваш и обжарить на сковороде. Такое блюдо подойдет для завтрака, обеда или перекуса, когда хочется чего-нибудь вкусного без долгого приготовления.

Идея приготовления трубочек из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 100 г

Куриное филе – 300 г

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 100 г

Укроп – по вкусу

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Масло – по необходимости

Способ приготовления:

1. Положите куриное филе в кастрюлю с водой и варите до готовности. Достаньте мясо, остудите и нарежьте небольшими кубиками.

2. Натрите твердый сыр на крупной терке. Укроп помойте, обсушите и мелко нарежьте.

3. В глубокой миске соедините куриное филе, яйца, тертый сыр и укроп. Добавьте соль и любимые специи. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.

4. Разложите его на рабочей поверхности и нарежьте квадратами примерно одинакового размера.

5. На край каждого квадратика выложите порцию начинки. Заверните лаваш в плотную трубочку, подвернув края, чтобы начинка не выпадала во время жарки.

6. Разогрейте антипригарную сковороду. Выложите трубочки швом вниз и жарьте на небольшом огне до золотистой корочки. Затем переверните и подрумяньте с другой стороны. При необходимости накройте сковороду крышкой, чтобы яичная начинка полностью приготовилась.

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