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Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
42
Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша
Рецепт сытных трубочек из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Из тонкого лаваша, куриного филе и твердого сыра можно приготовить сытные трубочки с румяной корочкой. Для начинки используют отварную курицу, яйца, тертый сыр и свежий укроп. Все ингредиенты нужно смешать, завернуть в лаваш и обжарить на сковороде. Такое блюдо подойдет для завтрака, обеда или перекуса, когда хочется чего-нибудь вкусного без долгого приготовления.

Идея приготовления трубочек из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша

Рецепт трубочек из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Лаваш – 100 г
  • Куриное филе – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Укроп – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Масло – по необходимости

Способ приготовления:

Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша

Выкладываем начинку на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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1. Положите куриное филе в кастрюлю с водой и варите до готовности. Достаньте мясо, остудите и нарежьте небольшими кубиками.

2. Натрите твердый сыр на крупной терке. Укроп помойте, обсушите и мелко нарежьте.

3. В глубокой миске соедините куриное филе, яйца, тертый сыр и укроп. Добавьте соль и любимые специи. Тщательно перемешайте, чтобы начинка стала однородной.

Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша

Выкладываем трубочки на сковородку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. Разложите его на рабочей поверхности и нарежьте квадратами примерно одинакового размера.

5. На край каждого квадратика выложите порцию начинки. Заверните лаваш в плотную трубочку, подвернув края, чтобы начинка не выпадала во время жарки.

6. Разогрейте антипригарную сковороду. Выложите трубочки швом вниз и жарьте на небольшом огне до золотистой корочки. Затем переверните и подрумяньте с другой стороны. При необходимости накройте сковороду крышкой, чтобы яичная начинка полностью приготовилась.

Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша

Готовые трубочки. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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