Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде
Если дома есть тонкий лаваш, твердый сыр и несколько яиц, можно быстро приготовить вкусный перекус. Для начинки эти продукты сочетают со сметаной и зеленым луком, а затем заворачивают в небольшие конвертики. Их обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки. Внутри начинка получается нежной, а лаваш становится хрустящим.
Идея приготовления трубочек с сыром и яйцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш – 2 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Яйца – 5 шт.
- Зеленый лук – 20-30 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Сливочное масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте на прямоугольники одинакового размера, чтобы было удобно заворачивать начинку.
2. Твердый сыр натрите на терке, зеленый лук мелко нарежьте.
3. В миске смешайте яйца, тертый сыр, зеленый лук и сметану. Добавьте соль и черный перец по вкусу.
4. Выложите начинку на подготовленные кусочки лаваша и заверните их конвертиками, плотно закрывая края.
5. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и выложите заготовки.
6. Обжарьте их с двух сторон на умеренном огне до золотистой корочки. Подавайте горячими, пока сырная начинка остается мягкой.
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