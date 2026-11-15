Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде

Если дома есть тонкий лаваш, твердый сыр и несколько яиц, можно быстро приготовить вкусный перекус. Для начинки эти продукты сочетают со сметаной и зеленым луком, а затем заворачивают в небольшие конвертики. Их обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки. Внутри начинка получается нежной, а лаваш становится хрустящим.

Идея приготовления трубочек с сыром и яйцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 2 шт.

Твердый сыр – 150 г

Яйца – 5 шт.

Зеленый лук – 20-30 г

Сметана – 2 ст. л.

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Сливочное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на прямоугольники одинакового размера, чтобы было удобно заворачивать начинку.

2. Твердый сыр натрите на терке, зеленый лук мелко нарежьте.

3. В миске смешайте яйца, тертый сыр, зеленый лук и сметану. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

4. Выложите начинку на подготовленные кусочки лаваша и заверните их конвертиками, плотно закрывая края.

5. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и выложите заготовки.

6. Обжарьте их с двух сторон на умеренном огне до золотистой корочки. Подавайте горячими, пока сырная начинка остается мягкой.

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