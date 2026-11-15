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Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
84
Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде
Рецепт трубочек из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если дома есть тонкий лаваш, твердый сыр и несколько яиц, можно быстро приготовить вкусный перекус. Для начинки эти продукты сочетают со сметаной и зеленым луком, а затем заворачивают в небольшие конвертики. Их обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки. Внутри начинка получается нежной, а лаваш становится хрустящим.

Идея приготовления трубочек с сыром и яйцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде

Рецепт трубочек из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш – 2 шт.
  • Твердый сыр – 150 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Зеленый лук – 20-30 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
  • Сливочное масло – 5 г

Способ приготовления:

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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1. Лаваш нарежьте на прямоугольники одинакового размера, чтобы было удобно заворачивать начинку.

2. Твердый сыр натрите на терке, зеленый лук мелко нарежьте.

3. В миске смешайте яйца, тертый сыр, зеленый лук и сметану. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде

Выкладываем начинку на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

4. Выложите начинку на подготовленные кусочки лаваша и заверните их конвертиками, плотно закрывая края.

5. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и выложите заготовки.

6. Обжарьте их с двух сторон на умеренном огне до золотистой корочки. Подавайте горячими, пока сырная начинка остается мягкой.

Хрустящие трубочки из лаваша с сыром и яйцом: простой рецепт на сковороде

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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