Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой

Если остался тонкий лаваш и есть немного фарша, из них можно приготовить сытную закуску с хрустящей корочкой. Для начинки мясо смешивают с тертым сыром и специями, а затем распределяют тонким слоем по круглому лавашу. Заготовки нарезают треугольниками, окунают в яично-мучную смесь и панируют в сухарях панко. После обжаривания получается румяное блюдо с сочной мясной начинкой.

Идея приготовления треугольников из лаваша с фаршем опубликована на странице liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш – количество по необходимости

Твердый сыр – количество по необходимости

Круглый лаваш – количество по необходимости

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Для панировки:

Яйца – количество по необходимости

Мука – количество по необходимости

Панировочные сухари панко – количество по необходимости

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Выложите фарш в миску. Добавьте соль, черный перец и твердый сыр, натертый на терке. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился в мясной массе.

2. Разложите круглый лаваш на рабочей поверхности. Тонким равномерным слоем распределите по нему фарш с сыром, не оставляя слишком толстых участков.

3. Нарежьте лаваш с начинкой на треугольники. Старайтесь делать кусочки примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожарились.

4. В отдельной миске взбейте яйца и смешайте их с мукой до однородной консистенции. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари панко.

5. Каждый треугольник сначала окуните в яично-мучной кляр, а затем тщательно обваляйте в сухарях, чтобы они покрыли всю поверхность.

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6. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте заготовки и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Готовые треугольники переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими.

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