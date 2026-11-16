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Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
3
Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой
Рецепт треугольников из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если остался тонкий лаваш и есть немного фарша, из них можно приготовить сытную закуску с хрустящей корочкой. Для начинки мясо смешивают с тертым сыром и специями, а затем распределяют тонким слоем по круглому лавашу. Заготовки нарезают треугольниками, окунают в яично-мучную смесь и панируют в сухарях панко. После обжаривания получается румяное блюдо с сочной мясной начинкой.

Идея приготовления треугольников из лаваша с фаршем опубликована на странице liliya.cooking в Instagram.

Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой

Рецепт треугольников из лаваша с фаршем. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Фарш – количество по необходимости
  • Твердый сыр – количество по необходимости
  • Круглый лаваш – количество по необходимости
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Для панировки:

  • Яйца – количество по необходимости
  • Мука – количество по необходимости
  • Панировочные сухари панко – количество по необходимости
  • Масло – для жарки
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Способ приготовления:

Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой

Выкладываем фарш на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

1. Выложите фарш в миску. Добавьте соль, черный перец и твердый сыр, натертый на терке. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился в мясной массе.

2. Разложите круглый лаваш на рабочей поверхности. Тонким равномерным слоем распределите по нему фарш с сыром, не оставляя слишком толстых участков.

Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой

Обмакиваем треугольники в кляр. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

3. Нарежьте лаваш с начинкой на треугольники. Старайтесь делать кусочки примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожарились.

4. В отдельной миске взбейте яйца и смешайте их с мукой до однородной консистенции. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари панко.

5. Каждый треугольник сначала окуните в яично-мучной кляр, а затем тщательно обваляйте в сухарях, чтобы они покрыли всю поверхность.

Хрустящие треугольники из лаваша и фарша: простая закуска с сырной начинкой

Готовые треугольники. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

6. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте заготовки и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Готовые треугольники переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими.

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