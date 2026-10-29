Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Чебуреки можно готовить как из теста, так и просто из лаваша. А начинку – из любого мясного фарша, а для более яркого вкуса добавьте тертый твердый сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных чебуреков из лаваша, с мясной начинкой.

Ингредиенты на 6 чебуреков:

500 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 средней луковицы

зелень, соль, перец

150 г твердого сыра

6 шт. тортильи или тонких лавашиков

1 яйцо для смазывания бортиков

масло Гхи для жарки

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш со специями, яйцом, луком тертым, зеленью.

2. Выложите на лаваш фарш, сверху присыпьте тертым сыром.

3. Обжарьте на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: