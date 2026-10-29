Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом
Чебуреки можно готовить как из теста, так и просто из лаваша. А начинку – из любого мясного фарша, а для более яркого вкуса добавьте тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных чебуреков из лаваша, с мясной начинкой.
Ингредиенты на 6 чебуреков:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 средней луковицы
- зелень, соль, перец
- 150 г твердого сыра
- 6 шт. тортильи или тонких лавашиков
- 1 яйцо для смазывания бортиков
- масло Гхи для жарки
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Способ приготовления:
1. Смешайте фарш со специями, яйцом, луком тертым, зеленью.
2. Выложите на лаваш фарш, сверху присыпьте тертым сыром.
3. Обжарьте на сухой сковороде.
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