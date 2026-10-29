Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоДроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаРедкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. ФотоРедкая находка: в Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижный гриб-капусту. ФотоДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистовЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистовИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИллюстрация – пара обнимаетсяУкраинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жильеВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ Монако арестовали украинца по делу о гибели родственника князя Альбера II: какое обвинение ему предъявилиВ Монако арестовали украинца по делу о гибели родственника князя Альбера II: какое обвинение ему предъявилиУченые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология ScentronicУченые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология Scentronic
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
51
Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом
Как приготовить идеальные золотистые чебуреки. Источник: freepik.com

Чебуреки можно готовить как из теста, так и просто из лаваша. А начинку – из любого мясного фарша, а для более яркого вкуса добавьте тертый твердый сыр.

Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Как приготовить чебуреки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных чебуреков из лаваша, с мясной начинкой. 

Ингредиенты на 6 чебуреков:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 средней луковицы
  • зелень, соль, перец
  • 150 г твердого сыра
  • 6 шт. тортильи или тонких лавашиков
  • 1 яйцо для смазывания бортиков
  • масло Гхи для жарки
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
666
Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски
666
Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
441
Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром
441
Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
114
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
114
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш со специями, яйцом, луком тертым, зеленью.

Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Фарш для блюда

2. Выложите на лаваш фарш, сверху присыпьте тертым сыром. 

Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Начинка для блюда

3. Обжарьте на сухой сковороде.

Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Готовые чебуреки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты