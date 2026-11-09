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Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт дерунов
Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто. Источник: freepik.com

Картофельные деруны – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо. Готовить их лучше всего добавляя тертый лук, он не даст дерунам серый цвет.

Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто

Вкусные деруны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с чесноком и специями. 

Ингредиенты:

  • картофель 
  • лук
  • чеснок
  • яйца
  • мука
  • специи
  • масло

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, лук, чеснок, добавьте муку, яйца, специи.

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Тесто для дерунов

2. Пожарьте до золотистости.

Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто

Сколько жарить деруны

Подавайте со сметаной!

Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто

Готовое блюдо

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