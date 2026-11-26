Хрустящие снаружи и сочные внутри: треугольники с курицей за 20 минут
Если дома есть лаваш и куриный фарш, можно быстро приготовить аппетитную закуску или перекус. Для начинки достаточно смешать мясо с луком и специями, а затем завернуть ее в лаваш в форме треугольников. Сверху заготовки смазывают яйцом и посыпают сыром. В духовке они становятся румяными и хрустящими, а внутри остаются сочными.
Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- Круглый лаваш – по необходимости
- Куриный фарш – по необходимости
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр или моцарелла – по вкусу
- Яйцо – 1 шт. для смазывания
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Другие специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Лук очистить и натереть на мелкой терке. Добавить его к куриному фаршу, посолить, поперчить и по желанию приправить другими специями. Тщательно перемешать начинку.
2. Круглый лаваш разрезать пополам. На каждую половину выложить порцию куриного фарша, распределив его тонким слоем.
3. Завернуть лаваш с начинкой в форме треугольников, тщательно закрывая края, чтобы фарш оставался внутри.
4. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Яйцо взбить вилкой и смазать им поверхность каждого треугольника.
5. Натереть сыр и посыпать им заготовки. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Запекать до готовности куриной начинки и появления золотистой корочки.
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