Если дома есть лаваш и куриный фарш, можно быстро приготовить аппетитную закуску или перекус. Для начинки достаточно смешать мясо с луком и специями, а затем завернуть ее в лаваш в форме треугольников. Сверху заготовки смазывают яйцом и посыпают сыром. В духовке они становятся румяными и хрустящими, а внутри остаются сочными.

Идея приготовления хрустящих треугольников из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

Круглый лаваш – по необходимости

Куриный фарш – по необходимости

Лук – 1 шт.

Твердый сыр или моцарелла – по вкусу

Яйцо – 1 шт. для смазывания

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Другие специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Лук очистить и натереть на мелкой терке. Добавить его к куриному фаршу, посолить, поперчить и по желанию приправить другими специями. Тщательно перемешать начинку.

2. Круглый лаваш разрезать пополам. На каждую половину выложить порцию куриного фарша, распределив его тонким слоем.

3. Завернуть лаваш с начинкой в форме треугольников, тщательно закрывая края, чтобы фарш оставался внутри.

4. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Яйцо взбить вилкой и смазать им поверхность каждого треугольника.

5. Натереть сыр и посыпать им заготовки. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Запекать до готовности куриной начинки и появления золотистой корочки.

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