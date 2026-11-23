Ленивая лазанья на сковороде – удачный вариант ужина, когда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, но не тратить много времени на кухне. Вместо традиционной выкладки слоев в форму все ингредиенты готовятся в одной сковороде. Листы лазаньи тушатся прямо в томатном соусе с фаршем, а крем-сыр придает блюду нежность.

Идея приготовления сытной лазаньи на сковороде для ужина опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш (говяжий, свиной или куриный) – 500 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Томатная заправка для вторых блюд – 220 г

Вода – примерно 300 мл.

Листы лазаньи – 10 шт.

Крем-сыр – 80 г

Растительное масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – для подачи

Базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте его до золотистого цвета.

2. Добавьте фарш, влейте воду и хорошо перемешайте, разбивая комочки лопаткой. Добавьте измельченный чеснок и томатную заправку, посолите и поперчите по вкусу.

3. Накройте сковороду крышкой и тушите фарш примерно 15 минут. После этого добавьте крем-сыр и перемешайте, чтобы он равномерно распределился в соусе.

4. Выложите листы лазаньи прямо в сковороду и погрузите их в соус. Накройте крышкой и готовьте до мягкости теста. Если жидкость испарится раньше, долейте немного горячей воды.

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5. Продолжайте готовить еще 10-15 минут, пока листы лазаньи полностью не станут мягкими. Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном и украсьте свежим базиликом.

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