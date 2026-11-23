Классическую лазанью можно больше не готовить: попробуйте ленивый вариант на сковороде
Ленивая лазанья на сковороде – удачный вариант ужина, когда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, но не тратить много времени на кухне. Вместо традиционной выкладки слоев в форму все ингредиенты готовятся в одной сковороде. Листы лазаньи тушатся прямо в томатном соусе с фаршем, а крем-сыр придает блюду нежность.
Идея приготовления сытной лазаньи на сковороде для ужина опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Фарш (говяжий, свиной или куриный) – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Томатная заправка для вторых блюд – 220 г
- Вода – примерно 300 мл.
- Листы лазаньи – 10 шт.
- Крем-сыр – 80 г
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – для подачи
- Базилик – для подачи
Способ приготовления:
1. Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте его до золотистого цвета.
2. Добавьте фарш, влейте воду и хорошо перемешайте, разбивая комочки лопаткой. Добавьте измельченный чеснок и томатную заправку, посолите и поперчите по вкусу.
3. Накройте сковороду крышкой и тушите фарш примерно 15 минут. После этого добавьте крем-сыр и перемешайте, чтобы он равномерно распределился в соусе.
4. Выложите листы лазаньи прямо в сковороду и погрузите их в соус. Накройте крышкой и готовьте до мягкости теста. Если жидкость испарится раньше, долейте немного горячей воды.
5. Продолжайте готовить еще 10-15 минут, пока листы лазаньи полностью не станут мягкими. Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном и украсьте свежим базиликом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий