Лаваш и фарш – очень удачное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд для завтрака, перекуса, обеда и даже ужина. Очень удачный вариант блюда – конвертики.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных конвертиков из фарша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

круглый тонкий лаваш – 4-5 шт.

твердый сыр – 160 г

лук – 1 шт.

вода – 60 мл

кинза или петрушка – по желанию

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. К фаршу натираем лук, добавляем воду, соль, перец и зелень по желанию. Хорошо перемешиваем.

2. Сыр натираем на крупной терке. Круглый лаваш опускаем в обычную воду буквально на 1 секунду с обеих сторон – так он становится мягче и не ломается. На одну половину выкладываем фарш, сверху добавляем сыр.

3. Складываем лаваш пополам и хорошо прижимаем края. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки и готовности мяса.

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