Конвертики из фарша с сырной начинкой: делимся рецептом сытного блюда
Лаваш и фарш – очень удачное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд для завтрака, перекуса, обеда и даже ужина. Очень удачный вариант блюда – конвертики.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных конвертиков из фарша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- круглый тонкий лаваш – 4-5 шт.
- твердый сыр – 160 г
- лук – 1 шт.
- вода – 60 мл
- кинза или петрушка – по желанию
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. К фаршу натираем лук, добавляем воду, соль, перец и зелень по желанию. Хорошо перемешиваем.
2. Сыр натираем на крупной терке. Круглый лаваш опускаем в обычную воду буквально на 1 секунду с обеих сторон – так он становится мягче и не ломается. На одну половину выкладываем фарш, сверху добавляем сыр.
3. Складываем лаваш пополам и хорошо прижимаем края. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки и готовности мяса.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий