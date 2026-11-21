Смешайте консервированную белую фасоль с копченой скумбрией, полейте лимонной заправкой и добавьте петрушку. Получится сытный ужин, для которого ничего не нужно варить.

Берите белую фасоль в собственном соку: ее мягкий вкус уравновешивает выразительный вкус копченой рыбы. Для заправки достаточно оливкового масла и лимонного сока, а петрушка добавит свежести.

Сколько фасоли и скумбрии взять

На две порции возьмите банку белой фасоли, примерно 150 г филе копченой скумбрии и несколько веточек петрушки. Для заправки подготовьте две столовые ложки оливкового масла, столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и немного молотого черного перца.

Откиньте фасоль на сито, промойте холодной водой и дайте ей стечь. Если сразу переложить мокрые зерна в миску, вода разбавит заправку, и на дне соберется лишняя жидкость.

Снимите со скумбрии кожу, проверьте, не осталось ли косточек, и разберите филе вилкой на кусочки примерно на один укус. С петрушки оборвите листья и нарежьте их, пока стекает фасоль.

Как заправить фасоль лимоном и маслом

В небольшой миске взбейте вилкой оливковое масло с лимонным соком и черным перцем. Если любите менее выраженную кислинку, влейте сначала половину сока, а остальное оставьте до финальной пробы.

Переложите фасоль в широкую миску, добавьте нарезанную петрушку и полейте заправкой. Перемешайте, чтобы масло с лимонным соком покрыло зерна. На этом этапе можно перемешивать смелее: кусочков рыбы в миске еще нет.

Когда добавлять скумбрию и что проверить перед подачей

Выложите скумбрию поверх заправленной фасоли. Ложкой подхватите зерна со дна и осторожно поднимите их поверх рыбы. Нескольких таких движений достаточно, чтобы распределить скумбрию по салату и не размять ее.

Попробуйте фасоль вместе с кусочком скумбрии: отдельно зерна покажутся менее солеными, чем готовый салат. Если вкус уже сбалансирован, соль не понадобится. Если хочется более выраженной кислинки, сбрызните салат оставшимся лимонным соком.

Главные истории дня

Подавайте салат сразу или оставьте его на несколько минут, чтобы фасоль впитала часть заправки. Раскладывая ужин по тарелкам, зачерпывайте со дна миски: так в каждую порцию попадут и зерна с петрушкой, и кусочки скумбрии.

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