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Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи
Сытная запеканка с курицей и овощами на ужин. Источник: freepik.com

Мясная запеканка – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. А для яркого вкуса добавьте в блюдо сыр, специи. 

Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи

Из чего приготовить запеканку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной куриной запеканки с овощами и сыром. 

Ингредиенты:

  • куриное филе 500 г
  • брокколи 300 г
  • помидоры черри 
  • замороженная кукуруза или другие овощи – 120 г
  • твердый сыр 150 г
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок
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Для заливки:

  • яйца 3-4 шт. (в зависимости от размера)
  • сметана 4 ст.л.
  • чеснок 3 зуб. 
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарезать небольшими кубиками. Добавить соль и специи, перемешать.

2. Форму для запекания можно смазать маслом, выложить размороженные брокколи и кукурузу, нарезанные помидоры, сверху выложить куриное филе.

Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи

Ингредиенты для блюда

3. Для заливки: смешать все ингредиенты. Полить ею овощи с мясом. Готовить в разогретой до 180 °С духовке 40-45 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром!

Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи

Готовая запеканка

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