Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи
Мясная запеканка – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. А для яркого вкуса добавьте в блюдо сыр, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной куриной запеканки с овощами и сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе 500 г
- брокколи 300 г
- помидоры черри
- замороженная кукуруза или другие овощи – 120 г
- твердый сыр 150 г
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
Для заливки:
- яйца 3-4 шт. (в зависимости от размера)
- сметана 4 ст.л.
- чеснок 3 зуб.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кубиками. Добавить соль и специи, перемешать.
2. Форму для запекания можно смазать маслом, выложить размороженные брокколи и кукурузу, нарезанные помидоры, сверху выложить куриное филе.
3. Для заливки: смешать все ингредиенты. Полить ею овощи с мясом. Готовить в разогретой до 180 °С духовке 40-45 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром!
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