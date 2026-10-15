Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи

Мясная запеканка – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. А для яркого вкуса добавьте в блюдо сыр, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной куриной запеканки с овощами и сыром.

Ингредиенты:

куриное филе 500 г

брокколи 300 г

помидоры черри

замороженная кукуруза или другие овощи – 120 г

твердый сыр 150 г

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Для заливки:

яйца 3-4 шт. (в зависимости от размера)

сметана 4 ст.л.

чеснок 3 зуб.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кубиками. Добавить соль и специи, перемешать.

2. Форму для запекания можно смазать маслом, выложить размороженные брокколи и кукурузу, нарезанные помидоры, сверху выложить куриное филе.

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3. Для заливки: смешать все ингредиенты. Полить ею овощи с мясом. Готовить в разогретой до 180 °С духовке 40-45 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром!

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