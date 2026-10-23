Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи
Домашние запеканки можно готовить из любых овощей, мяса, с сыром, с соусами. А для более нежного вкуса добавляйте йогурт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной запеканки из мяса, брокколи и сыра.
Ингредиенты:
- куриное филе – 180 г
- яйца – 3 шт.
- сладкий перец – 20 г
- брокколи – 180 г
- натуральный йогурт – 80 г
- сыр – 80 г
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте специи и обжарьте примерно 1 минуту, добавьте нарезанный перец и брокколи, разделенные на небольшие соцветия. Обжарьте еще 2 минуты.
2. Отдельно взбейте яйца с йогуртом, добавьте специи и натертый сыр. Смешайте курицу и овощи с яично-йогуртовой смесью и переложите в форму.
3. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до готовности и золотистой корочки.
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