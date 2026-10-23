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Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи
Сытная запеканка с курицей и овощами. Источник: freepik.com

Домашние запеканки можно готовить из любых овощей, мяса, с сыром, с соусами. А для более нежного вкуса добавляйте йогурт.

Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи

Как приготовить вкусную запеканку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной запеканки из мяса, брокколи и сыра.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 180 г
  • яйца – 3 шт.
  • сладкий перец – 20 г
  • брокколи – 180 г
  • натуральный йогурт – 80 г
  • сыр – 80 г
  • соль, перец, специи – по вкусу
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Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, добавьте специи и обжарьте примерно 1 минуту, добавьте нарезанный перец и брокколи, разделенные на небольшие соцветия. Обжарьте еще 2 минуты.

Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи

Филе со специями

2. Отдельно взбейте яйца с йогуртом, добавьте специи и натертый сыр. Смешайте курицу и овощи с яично-йогуртовой смесью и переложите в форму.

Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи

Добавляем овощи

3. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до готовности и золотистой корочки.

Полезная белковая запеканка: рецепт блюда для всей семьи

Готовая запеканка

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