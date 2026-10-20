Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом

Домашнюю шаурму можно приготовить в домашних условиях из простых продуктов, например, лаваша, с овощами и сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной шаурмы с мясным фаршем и овощами.

Ингредиенты (на 4 порции):

лаваш – 4 шт.

фарш из куриного бедра – 800 г

лук – 1 шт.

кетчуп – 3-4 ст. л.

соль, копченая паприка, сушеный чеснок, черный перец

растительное масло

Для начинки:

капуста – 250 г

помидоры – 2 шт.

огурец – 1 шт.

красный лук – 0,5 шт.

укроп, петрушка

твердый сыр – 150 г

майонез

Способ приготовления:

1. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте куриный фарш и готовьте, разбивая его лопаткой на мелкие кусочки. Когда фарш почти готов, добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и кетчуп. Хорошо перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы кетчуп равномерно покрыл фарш.

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2. Смешайте нарезанные овощи с майонезом.

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3. На лаваш выложите фарш, натертый сыр, овощи. Заверните шаурму и обжарьте на сухой сковороде или гриле.

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