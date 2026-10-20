Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом
Домашнюю шаурму можно приготовить в домашних условиях из простых продуктов, например, лаваша, с овощами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной шаурмы с мясным фаршем и овощами.
Ингредиенты (на 4 порции):
- лаваш – 4 шт.
- фарш из куриного бедра – 800 г
- лук – 1 шт.
- кетчуп – 3-4 ст. л.
- соль, копченая паприка, сушеный чеснок, черный перец
- растительное масло
Для начинки:
- капуста – 250 г
- помидоры – 2 шт.
- огурец – 1 шт.
- красный лук – 0,5 шт.
- укроп, петрушка
- твердый сыр – 150 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте куриный фарш и готовьте, разбивая его лопаткой на мелкие кусочки. Когда фарш почти готов, добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и кетчуп. Хорошо перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы кетчуп равномерно покрыл фарш.
2. Смешайте нарезанные овощи с майонезом.
3. На лаваш выложите фарш, натертый сыр, овощи. Заверните шаурму и обжарьте на сухой сковороде или гриле.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!