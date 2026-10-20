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Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
114
Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом
Рецепт блюда. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашнюю шаурму можно приготовить в домашних условиях из простых продуктов, например, лаваша, с овощами и сыром.

Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом

Как приготовить домашнюю шаурму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной шаурмы с мясным фаршем и овощами. 

Ингредиенты (на 4 порции):

  • лаваш – 4 шт.
  • фарш из куриного бедра – 800 г
  • лук – 1 шт.
  • кетчуп – 3-4 ст. л.
  • соль, копченая паприка, сушеный чеснок, черный перец
  • растительное масло
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"Ленивые" голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Для начинки:

  • капуста – 250 г
  • помидоры – 2 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • красный лук – 0,5 шт.
  • укроп, петрушка
  • твердый сыр – 150 г
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте куриный фарш и готовьте, разбивая его лопаткой на мелкие кусочки. Когда фарш почти готов, добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и кетчуп. Хорошо перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы кетчуп равномерно покрыл фарш.

Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом

Фарш для блюда

2. Смешайте нарезанные овощи с майонезом.

Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом

Салат для шаурмы

3. На лаваш выложите фарш, натертый сыр, овощи. Заверните шаурму и обжарьте на сухой сковороде или гриле.

Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом

Готовая шаурма

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