Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Тыквенная каша – очень вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Выбирать для блюда лучше всего сладкую тыкву.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной тыквенной каши с рисом и молоком.

Ингредиенты:

500 г тыквы (лучше сорт хоккайдо)

90 г риса

300 мл воды

400-500 мл молока

2 ст. л. сахара (1 ложку можно заменить ванильным сахаром)

щедрая щепотка соли

масло, мед – для подачи

Способ приготовления:

1. Тыкву чистим, натираем на крупной терке.

2. В кастрюле соединяем тыкву, рис, сахар, щепотку соли, воду, ванильный сахар, доводим до кипения.

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3. Вливаем молоко и варим на минимальном огне, время от времени помешивая – 25-30 минут, при необходимости можно еще долить молока, если рис заберет слишком много.

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