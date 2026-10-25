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Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
0
Рецепт каши
Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем. Источник: pexels.com

Тыквенная каша – очень вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Выбирать для блюда лучше всего сладкую тыкву.

Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Как приготовить вкусную тыквенную кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной тыквенной каши с рисом и молоком. 

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы (лучше сорт хоккайдо)
  • 90 г риса
  • 300 мл воды
  • 400-500 мл молока
  • 2 ст. л. сахара (1 ложку можно заменить ванильным сахаром)
  • щедрая щепотка соли
  • масло, мед – для подачи
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Способ приготовления: 

1. Тыкву чистим, натираем на крупной терке.

Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Ингредиенты для блюда

2. В кастрюле соединяем тыкву, рис, сахар, щепотку соли, воду, ванильный сахар, доводим до кипения.

Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Приготовление каши

3. Вливаем молоко и варим на минимальном огне, время от времени помешивая – 25-30 минут, при необходимости можно еще долить молока, если рис заберет слишком много.

Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Готовая каша

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