Полезная тыквенная каша с рисом: простой рецепт блюда, которое понравится всем
Тыквенная каша – очень вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Выбирать для блюда лучше всего сладкую тыкву.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной тыквенной каши с рисом и молоком.
Ингредиенты:
- 500 г тыквы (лучше сорт хоккайдо)
- 90 г риса
- 300 мл воды
- 400-500 мл молока
- 2 ст. л. сахара (1 ложку можно заменить ванильным сахаром)
- щедрая щепотка соли
- масло, мед – для подачи
Читайте также
Способ приготовления:
1. Тыкву чистим, натираем на крупной терке.
2. В кастрюле соединяем тыкву, рис, сахар, щепотку соли, воду, ванильный сахар, доводим до кипения.
3. Вливаем молоко и варим на минимальном огне, время от времени помешивая – 25-30 минут, при необходимости можно еще долить молока, если рис заберет слишком много.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: