Полезная и вкусная намазка из моркови и сыра: делимся рецептом
Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет из сыра, яиц, моркови, тунца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из сырой моркови, яиц и сыра.
Ингредиенты:
- морковь сырая 1-2 шт.
- яйцо вареное 2 шт.
- плавленые сырки 2 шт.
- чеснок 2-3 зуб.
- майонез
- специи по вкусу
Способ приготовления:
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1. Натрите сыр, яйца, морковь, чеснок.
2. Добавьте специи, майонез, перемешайте.
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