Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет из сыра, яиц, моркови, тунца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из сырой моркови, яиц и сыра.

Ингредиенты:

морковь сырая 1-2 шт.

яйцо вареное 2 шт.

плавленые сырки 2 шт.

чеснок 2-3 зуб.

майонез

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, морковь, чеснок.

2. Добавьте специи, майонез, перемешайте.

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