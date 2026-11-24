Полезная намазка из сельди и моркови: делимся самым легким рецептом
Сельдь, морковь и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных намазок. А для свежести можно добавить зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из сельди, с морковью.
Ингредиенты:
- Сельдь 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Сливочное масло – 180 г
Способ приготовления:
1. Сельдь очищаем от кожи, внутренностей и костей, оставляем только филе. Морковь предварительно отвариваем до готовности, остужаем и очищаем. Плавленые сырки и сливочное масло нарезаем на кусочки.
2. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку и хорошо перемешиваем до однородности.
3. Готовую намазку ставим в холодильник, чтобы она немного охладилась. Намазываем на кусочки свежего багета и подаем к столу.
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