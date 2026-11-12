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Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
9
Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака
Рецепт намазки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет из яиц, тунца, запеченной рыбы, сыра.

Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака

Из чего приготовить намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, белковой намазки из яиц, крем-сыра, тунца. 

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. крем-сыра
  • 80 г консервированного тунца
  • 1 огурец
  • консервированная кукуруза

Способ приготовления: 

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1. Яйца отвариваем и разминаем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака

Ингредиенты для закуски

2. Намазываем на поджаренный хлеб или заворачиваем в лаваш/тортилью.

Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака

Готовая намазка

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