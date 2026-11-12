Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет из яиц, тунца, запеченной рыбы, сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, белковой намазки из яиц, крем-сыра, тунца.

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст. л. крем-сыра

80 г консервированного тунца

1 огурец

консервированная кукуруза

Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем и разминаем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

2. Намазываем на поджаренный хлеб или заворачиваем в лаваш/тортилью.

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