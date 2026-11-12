Полезная и вкусная белковая намазка за 5 минут: идеальный вариант завтрака
Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет из яиц, тунца, запеченной рыбы, сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, белковой намазки из яиц, крем-сыра, тунца.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст. л. крем-сыра
- 80 г консервированного тунца
- 1 огурец
- консервированная кукуруза
Способ приготовления:
Читайте также
1. Яйца отвариваем и разминаем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
2. Намазываем на поджаренный хлеб или заворачиваем в лаваш/тортилью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий