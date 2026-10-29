Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски
Квашеная капуста – одна из самых вкусных, полезных закусок. А также капусту можно просто мариновать, а для яркого вкуса добавьте просто яблоко, морковь, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной маринованной капусты, с яблоками и морковью.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная (плотная) – 1 кг
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Кисло-сладкое яблоко – 1 шт.
- Клюква – 50 г и немного перца чили
Для маринада:
- Вода – 500 г
- Уксус 9% – 50 г
- Сахар – 50 г
- Соль – 20 г
- Подсолнечное масло – 60 г
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 6-8 шт.
- По желанию зерна горчицы
Способ приготовления:
1. Тонко шинкуем нашу капусту, морковь натираем или тоже шинкуем. Нарезаем перец соломкой, а яблоко – небольшими ломтиками. Чеснок – пластинками. И перец, все складываем вместе и перемешиваем. Мять не нужно! Плотно укладываем в банку.
2. Для маринада: все смешиваем, кроме уксуса, и доводим до кипения, чтобы растворились соль и сахар. Уксус добавляем уже в самом конце.
3. Заливаем капусту горячим маринадом и оставляем постоять хотя бы пару часов, а лучше на ночь. Даем настояться в холодильнике.
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