Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски

Квашеная капуста – одна из самых вкусных, полезных закусок. А также капусту можно просто мариновать, а для яркого вкуса добавьте просто яблоко, морковь, лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной маринованной капусты, с яблоками и морковью.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная (плотная) – 1 кг

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Сладкий перец – 1 шт.

Кисло-сладкое яблоко – 1 шт.

Клюква – 50 г и немного перца чили

Для маринада:

Вода – 500 г

Уксус 9% – 50 г

Сахар – 50 г

Соль – 20 г

Подсолнечное масло – 60 г

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 6-8 шт.

По желанию зерна горчицы

Способ приготовления:

1. Тонко шинкуем нашу капусту, морковь натираем или тоже шинкуем. Нарезаем перец соломкой, а яблоко – небольшими ломтиками. Чеснок – пластинками. И перец, все складываем вместе и перемешиваем. Мять не нужно! Плотно укладываем в банку.

2. Для маринада: все смешиваем, кроме уксуса, и доводим до кипения, чтобы растворились соль и сахар. Уксус добавляем уже в самом конце.

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3. Заливаем капусту горячим маринадом и оставляем постоять хотя бы пару часов, а лучше на ночь. Даем настояться в холодильнике.

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