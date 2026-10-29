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Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
84
Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски
Рецепт капусты. Источник: gettyimages.com

Квашеная капуста – одна из самых вкусных, полезных закусок. А также капусту можно просто мариновать, а для яркого вкуса добавьте просто яблоко, морковь, лук. 

Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски

Полезная маринованная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной маринованной капусты, с яблоками и морковью. 

Ингредиенты: 

  • Капуста белокочанная (плотная) – 1 кг
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб. 
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Кисло-сладкое яблоко – 1 шт.
  • Клюква – 50 г и немного перца чили

Для маринада:

  • Вода – 500 г
  • Уксус 9% – 50 г
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 20 г
  • Подсолнечное масло – 60 г
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец горошком – 6-8 шт.
  • По желанию зерна горчицы

Способ приготовления: 

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1. Тонко шинкуем нашу капусту, морковь натираем или тоже шинкуем. Нарезаем перец соломкой, а яблоко – небольшими ломтиками. Чеснок – пластинками. И перец, все складываем вместе и перемешиваем. Мять не нужно! Плотно укладываем в банку.

Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски

Капуста с яблоками и морковью

2. Для маринада: все смешиваем, кроме уксуса, и доводим до кипения, чтобы растворились соль и сахар. Уксус добавляем уже в самом конце.

Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски

Маринад для капусты

3. Заливаем капусту горячим маринадом и оставляем постоять хотя бы пару часов, а лучше на ночь. Даем настояться в холодильнике.

Полезная и вкусная маринованная капуста с морковью и яблоками: делимся легким рецептом домашней закуски

Готовая капуста

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