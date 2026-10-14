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Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт квашеных помидоров
Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски. Источник: Создано с помощью ИИ

Квашеные помидоры – настоящий суперфуд. Готовить их можно с разными маринадами, а особенно вкусно будет с сухой горчицей, специями и листьями, например, смородины.

Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Как приготовить квашеные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных квашеных помидоров, которые очень просто готовятся. 

Ингредиенты: 

  • домашние помидоры
  • чеснок
  • листья смородины
  • листья вишни
  • укроп
  • листья или корень хрена

Маринад на 1 литр воды:

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  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. сухой горчицы

Способ приготовления: 

1. Помидоры хорошо моем. В ведерко выкладываем слой помидоров, перекладываем чесноком, листьями смородины, вишни, укропом и хреном, так чередуем слои, пока не заполним ведерко доверху.

Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Помидоры для закуски

2. Для маринада: в 1 литре воды растворяем соль, сахар и сухую горчицу. Заливаем помидоры маринадом так, чтобы они были полностью покрыты.

Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Сухая горчица

3. Накрываем и оставляем для квашения. После того как помидоры приобретут нужный вкус, храним их в прохладном месте.

Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Готовые помидоры

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