Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски
Квашеные помидоры – настоящий суперфуд. Готовить их можно с разными маринадами, а особенно вкусно будет с сухой горчицей, специями и листьями, например, смородины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных квашеных помидоров, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- домашние помидоры
- чеснок
- листья смородины
- листья вишни
- укроп
- листья или корень хрена
Маринад на 1 литр воды:
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. сухой горчицы
Способ приготовления:
1. Помидоры хорошо моем. В ведерко выкладываем слой помидоров, перекладываем чесноком, листьями смородины, вишни, укропом и хреном, так чередуем слои, пока не заполним ведерко доверху.
2. Для маринада: в 1 литре воды растворяем соль, сахар и сухую горчицу. Заливаем помидоры маринадом так, чтобы они были полностью покрыты.
3. Накрываем и оставляем для квашения. После того как помидоры приобретут нужный вкус, храним их в прохладном месте.
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