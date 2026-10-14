Полезные квашеные помидоры без грамма уксуса: делимся рецептом вкусной закуски

Квашеные помидоры – настоящий суперфуд. Готовить их можно с разными маринадами, а особенно вкусно будет с сухой горчицей, специями и листьями, например, смородины.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных квашеных помидоров, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

домашние помидоры

чеснок

листья смородины

листья вишни

укроп

листья или корень хрена

Маринад на 1 литр воды:

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. сухой горчицы

Способ приготовления:

1. Помидоры хорошо моем. В ведерко выкладываем слой помидоров, перекладываем чесноком, листьями смородины, вишни, укропом и хреном, так чередуем слои, пока не заполним ведерко доверху.

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2. Для маринада: в 1 литре воды растворяем соль, сахар и сухую горчицу. Заливаем помидоры маринадом так, чтобы они были полностью покрыты.

3. Накрываем и оставляем для квашения. После того как помидоры приобретут нужный вкус, храним их в прохладном месте.

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