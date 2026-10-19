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Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом
Домашние печеночные котлеты. Источник: freepik.com

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, паштетов, закусок, котлет, отбивных.

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом

Как приготовить котлеты из печени. Источник: Скриншот поста на странице фудблогера iren.lazun в Instagram

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, со сметаной. 

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 1 ст. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • крахмал – 1-2 ст. л.
  • соль, черный молотый перец, сушеный чеснок – по вкусу
  • растительное масло – для жарки
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Способ приготовления: 

1. Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Снять с огня и остудить. Печень очень мелко нарезать кубиками. Добавить яйцо, сметану, обжаренные овощи, муку, крахмал, соль, перец и сушеный чеснок, перемешать. Оставить печеночную массу на 10-15 минут.

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом

Ингредиенты для блюда. Источник: Скриншот поста на странице фудблогера iren.lazun в Instagram

2. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарить на среднем огне до готовности (можно под крышкой).

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом

Выкладываем массу на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице cook julija simonchuk в Instagram

Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом

Готовые котлеты

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