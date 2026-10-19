Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся простым рецептом

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, паштетов, закусок, котлет, отбивных.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, со сметаной.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

мука – 2 ст. л.

крахмал – 1-2 ст. л.

соль, черный молотый перец, сушеный чеснок – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Снять с огня и остудить. Печень очень мелко нарезать кубиками. Добавить яйцо, сметану, обжаренные овощи, муку, крахмал, соль, перец и сушеный чеснок, перемешать. Оставить печеночную массу на 10-15 минут.

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2. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарить на среднем огне до готовности (можно под крышкой).

Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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