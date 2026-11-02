Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. А готовить из нее можно вкусный паштет, салаты, закуски, котлеты, отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из печени.

Ингредиенты:

Куриная печень – 0,5 кг

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль и перец

Мука – 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала готовим зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на мелкой терке. Обжариваем все это на масле. Пока овощи жарятся, нарежем печень.

2. Куриную печень мелко нарезаем. Можно измельчить блендером, но все же лучше нарезать, потому что тогда может понадобиться больше муки. И здорово, когда она остается кусочками. Если нужно, очистите ее от желтых прожилок. У меня печень была чистая, поэтому я сразу ее нарезала. Добавляем к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку. Все хорошо перемешаем. Сначала пожарьте одну штуку и попробуйте ее на соль, а также проверьте, держит ли она форму. Если нет, добавьте 5-ю ложку муки. Мне этого было достаточно.

3. Выкладываем котлетки на очень горячую сковороду. Жарим с двух сторон на среднем, ближе к минимальному огне обязательно под крышкой.

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