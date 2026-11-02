Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация - отключение светаУкраинцам отключают свет в аварийном режиме: названы самые проблемные регионыЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионовЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоИллюстрация - дроваДрова на зиму подорожали: сколько украинцам придется заплатить за кубометр с доставкойВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
168
Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом
Домашние печеночные котлеты. Источник: freepik.com

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. А готовить из нее можно вкусный паштет, салаты, закуски, котлеты, отбивные.

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Печеночные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из печени.

Ингредиенты: 

  • Куриная печень – 0,5 кг
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Соль и перец
  • Мука – 4-5 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Для начала готовим зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на мелкой терке. Обжариваем все это на масле. Пока овощи жарятся, нарежем печень.

Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
1,0 т.
Что добавить в банку с квашеной капустой, чтобы получить пикантную закуску: один секрет
1,0 т.
Что добавить в банку с квашеной капустой, чтобы получить пикантную закуску: один секрет
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
819
Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша
819
Хрустящие трубочки с курицей и сыром: простой рецепт из лаваша
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
588
Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут
588
Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут
Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Зажарка для блюда

2. Куриную печень мелко нарезаем. Можно измельчить блендером, но все же лучше нарезать, потому что тогда может понадобиться больше муки. И здорово, когда она остается кусочками. Если нужно, очистите ее от желтых прожилок. У меня печень была чистая, поэтому я сразу ее нарезала. Добавляем к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку. Все хорошо перемешаем. Сначала пожарьте одну штуку и попробуйте ее на соль, а также проверьте, держит ли она форму. Если нет, добавьте 5-ю ложку муки. Мне этого было достаточно.

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Жарка котлет

3. Выкладываем котлетки на очень горячую сковороду. Жарим с двух сторон на среднем, ближе к минимальному огне обязательно под крышкой.

Полезные печеночные котлеты за 10 минут: делимся легким рецептом

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты