Полезные рыбные котлеты, которые понравятся даже детям: делимся рецептом
Рыбные котлеты – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Готовить их можно с луком, морковью, сыром. А вместо муки можно добавить манку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из филе рыбы, с луком и манкой.
Ингредиенты:
- филе рыбы – 550 г
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- манка – 4 ст. л.
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Измельчаю рыбу в блендере.
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2. Добавляю яйцо, лук, манку и специи – хорошо перемешайте.
3. Дайте фаршу постоять 15 минут.
4. Формирую котлетки мокрыми руками и обваливаю в сухарях.
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