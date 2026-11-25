Рыбные котлеты – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Готовить их можно с луком, морковью, сыром. А вместо муки можно добавить манку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных котлет из филе рыбы, с луком и манкой.

Ингредиенты:

филе рыбы – 550 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

манка – 4 ст. л.

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Измельчаю рыбу в блендере.

2. Добавляю яйцо, лук, манку и специи – хорошо перемешайте.

3. Дайте фаршу постоять 15 минут.

4. Формирую котлетки мокрыми руками и обваливаю в сухарях.

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