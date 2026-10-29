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Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт хумуса
Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски. Источник: Сгенерировано ИИ

Хумус – очень вкусная, легкая и главное – полезная закуска. А готовится она очень просто, достаточно всего лишь отварить нут, добавить сок лимона и чеснок.

Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Домашний хумус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного хумуса из нута, с чесноком и лимонным соком. 

Ингредиенты: 

  • Сухой нут – 250 г
  • Сода – пол ч. л. для варки
  • Тахини – 120-150 г
  • Лимонный сок – 40-60 г 
  • Лед или ледяная вода – 60-120 мл
  • Чеснок – 1 маленький зубчик
  • Соль
  • Кумин – щепотка

Способ приготовления: 

1. Замочите нут в холодной воде на ночь. Отвариваем замоченный нут, добавляя соду. Так нут (да и вообще бобовые) быстрее разварится. А нам нужно именно переварить его! То есть доведите до готовности и варите еще 20 минут. Он должен легко распадаться при надавливании пальцами.

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Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Вареный нут

2. Кожуру с нута лучше снять, она может давать комочки.

Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Готовый нут для закуски

3. Отдельно сначала взобьем тахини, чеснок (замоченный на 10 минут в лимонном соке. Так он будет менее резки) и лед или ледяную воду (если взбиваете в стеклянной чаше, то лучше воду, потому что я взбивала в очень тонком стекле, и это опасно). Масса станет густой. Далее добавляем теплый нут (это важно), остальной лед, соль и кумин. Снова все взбиваем. Блендером нужно работать долго. Минимум 5 минут. Сочетание льда и теплого нута даст кремовую и воздушную текстуру.

Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Приготовление закуски

Сначала хумус может быть жидким, но после охлаждения он стабилизируется. Добавляйте специи по вкусу готово!

Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Готовый хумус

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