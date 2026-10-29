Полезный домашний хумус: рецепт изысканной закуски

Хумус – очень вкусная, легкая и главное – полезная закуска. А готовится она очень просто, достаточно всего лишь отварить нут, добавить сок лимона и чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного хумуса из нута, с чесноком и лимонным соком.

Ингредиенты:

Сухой нут – 250 г

Сода – пол ч. л. для варки

Тахини – 120-150 г

Лимонный сок – 40-60 г

Лед или ледяная вода – 60-120 мл

Чеснок – 1 маленький зубчик

Соль

Кумин – щепотка

Способ приготовления:

1. Замочите нут в холодной воде на ночь. Отвариваем замоченный нут, добавляя соду. Так нут (да и вообще бобовые) быстрее разварится. А нам нужно именно переварить его! То есть доведите до готовности и варите еще 20 минут. Он должен легко распадаться при надавливании пальцами.

2. Кожуру с нута лучше снять, она может давать комочки.

3. Отдельно сначала взобьем тахини, чеснок (замоченный на 10 минут в лимонном соке. Так он будет менее резки) и лед или ледяную воду (если взбиваете в стеклянной чаше, то лучше воду, потому что я взбивала в очень тонком стекле, и это опасно). Масса станет густой. Далее добавляем теплый нут (это важно), остальной лед, соль и кумин. Снова все взбиваем. Блендером нужно работать долго. Минимум 5 минут. Сочетание льда и теплого нута даст кремовую и воздушную текстуру.

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Сначала хумус может быть жидким, но после охлаждения он стабилизируется. Добавляйте специи по вкусу готово!

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