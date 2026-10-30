Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Самая вкусная, полезная закуска из сельди – форшмак. Готовится он очень просто, достаточно всего лишь – все порезать мелко, добавить яблоко тертое и масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного форшмака, с яблоком и маслом.

Ингредиенты:

Сельдь слабого посола – 2 шт.

Яйца вареные – 2 шт.

Лук – 1 маленькая

Кислое яблоко – 1 маленькое

Сок лимона

Булочка (желательно типа бриошь) – 80 г

Сливки или молоко – для замачивания

Сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Сельдь филируем и нарезаем мелким кубиком. Сельдь лучше брать слабого посола, а если у вас не такая, то можно замочить ее на час-другой в молоке или черном чае (или даже просто в воде). Измельчаем хаотично, будет отлично, если часть кусочков будет крупнее. Также сельдь можно перекрутить через мясорубку. Но желательно не блендером.

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2. Яйцо натираем на мелкой терке, также натираем очищенное яблоко. Лук очень мелко режем (по желанию его можно ошпарить кипятком и сбрызнуть немного уксусом, но тогда осторожнее с лимоном.

3. Булочку очищаем от корочки. Иногда булочку не добавляют. Считается, что хлеб стали добавлять в советские времена, чтобы блюдо было более сытным. Добавляли как белый, так и черный. Мне нравится именно бриошь за ее сливочность и легкую сладость. Мякиш булочки замачиваем в сливках, затем немного отжимаем и добавляем к селедке.

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4. Далее добавляем яйца, яблоко, лук и мягкое сливочное масло. Все перемешиваем. По вкусу добавим сок лимона и черный перец. Вкуснее всего, когда форшмак постоит полчаса в холодильнике.

Подаем на тостах из черного хлеба!

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