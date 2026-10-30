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Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
81
Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом
Форшмак из сельди. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Самая вкусная, полезная закуска из сельди – форшмак. Готовится он очень просто, достаточно всего лишь – все порезать мелко, добавить яблоко тертое и масло.

Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Как приготовить вкусный форшмак

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного форшмака, с яблоком и маслом. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь слабого посола – 2 шт.
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Лук – 1 маленькая
  • Кислое яблоко – 1 маленькое
  • Сок лимона
  • Булочка (желательно типа бриошь) – 80 г
  • Сливки или молоко – для замачивания
  • Сливочное масло – 80 г

Способ приготовления: 

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1. Сельдь филируем и нарезаем мелким кубиком. Сельдь лучше брать слабого посола, а если у вас не такая, то можно замочить ее на час-другой в молоке или черном чае (или даже просто в воде). Измельчаем хаотично, будет отлично, если часть кусочков будет крупнее. Также сельдь можно перекрутить через мясорубку. Но желательно не блендером.

Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Сельдь для блюда

2. Яйцо натираем на мелкой терке, также натираем очищенное яблоко. Лук очень мелко режем (по желанию его можно ошпарить кипятком и сбрызнуть немного уксусом, но тогда осторожнее с лимоном.

Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Яблоко для закуски

3. Булочку очищаем от корочки. Иногда булочку не добавляют. Считается, что хлеб стали добавлять в советские времена, чтобы блюдо было более сытным. Добавляли как белый, так и черный. Мне нравится именно бриошь за ее сливочность и легкую сладость. Мякиш булочки замачиваем в сливках, затем немного отжимаем и добавляем к селедке.

Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Приготовление закуски

4. Далее добавляем яйца, яблоко, лук и мягкое сливочное масло. Все перемешиваем. По вкусу добавим сок лимона и черный перец. Вкуснее всего, когда форшмак постоит полчаса в холодильнике.

Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Как правильно готовить форшмак

Подаем на тостах из черного хлеба!

Полезный форшмак из сельди, с луком, яблоком и маслом: делимся рецептом

Готовый форшмак

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