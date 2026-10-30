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Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
147
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом
Салат из свеклы. Источник: polishfoodies.com

Салат из свеклы – это всегда удачное блюдо для обеда, перекуса и ужина. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, луком, сырами.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом

Вкусный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из свеклы, с луком. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • майонез или сметана
  • лук
  • специи
  • зелень 
  • кукуруза
  • сыр

Способ приготовления:

1. Сварите свеклу, порежьте кубиком. 

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Ингредиенты для салата

2. Добавьте лук, зелень, сыр, кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.

Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом

Готовый салат

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