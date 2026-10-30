Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом

Салат из свеклы – это всегда удачное блюдо для обеда, перекуса и ужина. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, луком, сырами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из свеклы, с луком.

Ингредиенты:

свекла

майонез или сметана

лук

специи

зелень

кукуруза

сыр

Способ приготовления:

1. Сварите свеклу, порежьте кубиком.

2. Добавьте лук, зелень, сыр, кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.

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