Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом
Салат из свеклы – это всегда удачное блюдо для обеда, перекуса и ужина. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, луком, сырами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из свеклы, с луком.
Ингредиенты:
- свекла
- майонез или сметана
- лук
- специи
- зелень
- кукуруза
- сыр
Способ приготовления:
1. Сварите свеклу, порежьте кубиком.
Читайте также
2. Добавьте лук, зелень, сыр, кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий