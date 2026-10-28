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Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
102
Рецепт вкусного салата
Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом. Источник: Сгенерировано ИИ

Лучший салат – белковый, с зеленью и овощами. А заправлять такие салаты лучше всего легким соусом из меда, оливкового масла и горчицы. 

Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового салата за 5 минут. 

Ингредиенты:

  • 1/2 пачки салата
  • 1 небольшая картофелина (отварить и поджарить на капле масла)
  • 80 г тунца в собственном соку
  • 1 средний помидор
  • 1 вареное яйцо (или несколько перепелиных)
  • 50 г оливок или маслин
  • фиолетовый сладкий лук
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Соус:

  • 1 ст. л. масла
  • по 1/2 ч. л. меда
  • американской и дижонской горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Обжарьте картофель. 

Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом

Ингредиенты для салата

2. Порежьте овощи, порвите зелень. Смешайте все ингредиенты, добавьте тунец, лук. 

Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом

Соус для салата

3. Смешайте все для соуса, полейте салат, добавьте оливки, перемешайте.

Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом

Готовый салат

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