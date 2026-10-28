Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом

Лучший салат – белковый, с зеленью и овощами. А заправлять такие салаты лучше всего легким соусом из меда, оливкового масла и горчицы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового салата за 5 минут.

Ингредиенты:

1/2 пачки салата

1 небольшая картофелина (отварить и поджарить на капле масла)

80 г тунца в собственном соку

1 средний помидор

1 вареное яйцо (или несколько перепелиных)

50 г оливок или маслин

фиолетовый сладкий лук

Соус:

1 ст. л. масла

по 1/2 ч. л. меда

американской и дижонской горчицы

1 ч. л. лимонного сока

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Обжарьте картофель.

2. Порежьте овощи, порвите зелень. Смешайте все ингредиенты, добавьте тунец, лук.

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3. Смешайте все для соуса, полейте салат, добавьте оливки, перемешайте.

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