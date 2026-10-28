Полезный легкий салат с тунцом, зеленью и оливками: делимся рецептом
Лучший салат – белковый, с зеленью и овощами. А заправлять такие салаты лучше всего легким соусом из меда, оливкового масла и горчицы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного белкового салата за 5 минут.
Ингредиенты:
- 1/2 пачки салата
- 1 небольшая картофелина (отварить и поджарить на капле масла)
- 80 г тунца в собственном соку
- 1 средний помидор
- 1 вареное яйцо (или несколько перепелиных)
- 50 г оливок или маслин
- фиолетовый сладкий лук
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Соус:
- 1 ст. л. масла
- по 1/2 ч. л. меда
- американской и дижонской горчицы
- 1 ч. л. лимонного сока
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Обжарьте картофель.
2. Порежьте овощи, порвите зелень. Смешайте все ингредиенты, добавьте тунец, лук.
3. Смешайте все для соуса, полейте салат, добавьте оливки, перемешайте.
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