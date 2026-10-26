Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом

Осенью лучше всего пить согревающие, вкусные, полезные чаи из ягод, трав. А также полезно будет – добавить цитрусовые.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного осеннего чая, с грушей, корицей и сахаром.

Ингредиенты на заварник объемом 1 л:

1 груша

1/2 ст. л. сахара

корица

2-3 ломтика апельсина

1-2 палочки корицы

2 звездочки бадьяна

тимьян (по желанию)

4 г черного чая

30 г меда

Способ приготовления:

1. Карамелизируйте груши, добавьте в заварник цитрусовые, специи.

2. Залейте кипятком, дайте настояться.

Подавайте с медом!

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