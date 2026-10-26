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Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
75
Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом
Полезный чай. Источник: Pexels

Осенью лучше всего пить согревающие, вкусные, полезные чаи из ягод, трав. А также полезно будет – добавить цитрусовые.

Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом

Из чего приготовить полезный чай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного осеннего чая, с грушей, корицей и сахаром. 

Ингредиенты на заварник объемом 1 л:

  • 1 груша
  • 1/2 ст. л. сахара
  • корица
  • 2-3 ломтика апельсина
  • 1-2 палочки корицы
  • 2 звездочки бадьяна
  • тимьян (по желанию)
  • 4 г черного чая
  • 30 г меда
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Способ приготовления: 

1. Карамелизируйте груши, добавьте в заварник цитрусовые, специи.

Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом

Груша со специями

2. Залейте кипятком, дайте настояться. 

Подавайте с медом!

Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом

Мед для чая

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