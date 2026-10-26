Полезный осенний чай: делимся лучшим рецептом
Осенью лучше всего пить согревающие, вкусные, полезные чаи из ягод, трав. А также полезно будет – добавить цитрусовые.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного осеннего чая, с грушей, корицей и сахаром.
Ингредиенты на заварник объемом 1 л:
- 1 груша
- 1/2 ст. л. сахара
- корица
- 2-3 ломтика апельсина
- 1-2 палочки корицы
- 2 звездочки бадьяна
- тимьян (по желанию)
- 4 г черного чая
- 30 г меда
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Способ приготовления:
1. Карамелизируйте груши, добавьте в заварник цитрусовые, специи.
2. Залейте кипятком, дайте настояться.
Подавайте с медом!
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