Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом
Домашние супы можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, особенно вкусно будет – сделать его из брокколи, сыра, грибов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, согревающего, полезного супа с брокколи и сыром.
Ингредиенты:
- 2 л бульона или воды
- 300 г филе куриного бедра
- 3 средних картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 плавленых сырка (сливочных)
- 500 г брокколи
- 4-5 крупных шампиньонов
- соль, перец
- 15 г растительного масла
Способ приготовления:
1. Доведите воду (или, если есть, бульон) до кипения – опустите в него нарезанное филе из куриного бедра, оно жирнее, поэтому суп получится более наваристым. Добавьте нарезанный кубиками картофель и оставьте вариться около 20 минут.
2. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте нарезанный лук, жарьте, помешивая, 4 минуты, затем добавьте тертую морковь и нарезанные шампиньоны – помешивая, жарьте 7-8 минут.
3. Добавляем зажарку в суп и соцветия брокколи – около 400 г, также можно добавить сливочный сыр, типа "Филадельфия", он очень хорошо растворяется в супах.
4. Варить нужно около 10-12 минут, до мягкости брокколи и полного растворения сыра. Оставить под крышкой настояться и подавать, пока горячий!
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