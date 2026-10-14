Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Домашние супы можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, особенно вкусно будет – сделать его из брокколи, сыра, грибов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, согревающего, полезного супа с брокколи и сыром.

Ингредиенты:

2 л бульона или воды

300 г филе куриного бедра

3 средних картофелины

1 морковь

1 луковица

2 плавленых сырка (сливочных)

500 г брокколи

4-5 крупных шампиньонов

соль, перец

15 г растительного масла

Способ приготовления:

1. Доведите воду (или, если есть, бульон) до кипения – опустите в него нарезанное филе из куриного бедра, оно жирнее, поэтому суп получится более наваристым. Добавьте нарезанный кубиками картофель и оставьте вариться около 20 минут.

2. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте нарезанный лук, жарьте, помешивая, 4 минуты, затем добавьте тертую морковь и нарезанные шампиньоны – помешивая, жарьте 7-8 минут.

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3. Добавляем зажарку в суп и соцветия брокколи – около 400 г, также можно добавить сливочный сыр, типа "Филадельфия", он очень хорошо растворяется в супах.

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4. Варить нужно около 10-12 минут, до мягкости брокколи и полного растворения сыра. Оставить под крышкой настояться и подавать, пока горячий!

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