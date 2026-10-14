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Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт супа
Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом. Источник: Сгенерировано ИИ

Домашние супы можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, особенно вкусно будет – сделать его из брокколи, сыра, грибов.

Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Вкусный домашний суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, согревающего, полезного супа с брокколи и сыром. 

Ингредиенты: 

  • 2 л бульона или воды
  • 300 г филе куриного бедра
  • 3 средних картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 плавленых сырка (сливочных)
  • 500 г брокколи
  • 4-5 крупных шампиньонов
  • соль, перец
  • 15 г растительного масла

Способ приготовления: 

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1. Доведите воду (или, если есть, бульон) до кипения – опустите в него нарезанное филе из куриного бедра, оно жирнее, поэтому суп получится более наваристым. Добавьте нарезанный кубиками картофель и оставьте вариться около 20 минут.

Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Мясо для супа

2. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте нарезанный лук, жарьте, помешивая, 4 минуты, затем добавьте тертую морковь и нарезанные шампиньоны – помешивая, жарьте 7-8 минут. 

Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Зажарка для супа

3. Добавляем зажарку в суп и соцветия брокколи – около 400 г, также можно добавить сливочный сыр, типа "Филадельфия", он очень хорошо растворяется в супах.

Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Приготовление супа

4. Варить нужно около 10-12 минут, до мягкости брокколи и полного растворения сыра. Оставить под крышкой настояться и подавать, пока горячий!

Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Готовый суп

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