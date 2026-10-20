Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла и фета – продукты, которые будут идеальной основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- свекла 300 г
- фета – 100–150 г
- красный лук (небольшой) – 1 шт.
- орехи – 40 г
- укроп, петрушка
Заправка:
- прованские травы – 1/3 ч. л.
- зернистая горчица – 1/2 ч. л.
- мед – 1/2-1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте вареную свеклу небольшими кубиками и переложите в тарелку. Добавьте нарезанную фету, тонко нарезанный красный лук, зелень и измельченные грецкие орехи.
2. Для заправки смешайте все ингредиенты, полейте салат и хорошо перемешайте.
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