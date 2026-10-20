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Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт салата
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом. Источник: freepik.com

Свекла и фета – продукты, которые будут идеальной основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы с сыром и зеленью. 

Ингредиенты:

  • свекла 300 г
  • фета – 100–150 г
  • красный лук (небольшой) – 1 шт.
  • орехи – 40 г
  • укроп, петрушка

Заправка:

  • прованские травы – 1/3 ч. л.
  • зернистая горчица – 1/2 ч. л.
  • мед – 1/2-1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
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Способ приготовления: 

1. Нарежьте вареную свеклу небольшими кубиками и переложите в тарелку. Добавьте нарезанную фету, тонко нарезанный красный лук, зелень и измельченные грецкие орехи.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ингредиенты для блюда

2. Для заправки смешайте все ингредиенты, полейте салат и хорошо перемешайте.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Готовый салат

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