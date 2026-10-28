Полезный салат из свеклы на каждый день: лучший рецепт вкусного блюда

Салат из свеклы – всегда удачный вариант вкусного и полезного блюда для обеда, перекуса, ужина. К тому свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, сельдью, бобовыми.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с зеленью и сыром.

Ингредиенты:

свекла

сыр

зелень

специи

масло

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, почистите, порежьте кубиком, сыр также.

2. Смешайте овощи и сыр с зеленью, полейте маслом и добавьте специи.

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