Полезный салат из свеклы на каждый день: лучший рецепт вкусного блюда
Салат из свеклы – всегда удачный вариант вкусного и полезного блюда для обеда, перекуса, ужина. К тому свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, сельдью, бобовыми.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр
- зелень
- специи
- масло
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, почистите, порежьте кубиком, сыр также.
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2. Смешайте овощи и сыр с зеленью, полейте маслом и добавьте специи.
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