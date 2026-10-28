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Полезный салат из свеклы на каждый день: лучший рецепт вкусного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт салата
Полезный салат из свеклы на каждый день: лучший рецепт вкусного блюда. Источник: freepik.com

Салат из свеклы – всегда удачный вариант вкусного и полезного блюда для обеда, перекуса, ужина. К тому свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, сельдью, бобовыми.

Полезный салат из свеклы на каждый день: лучший рецепт вкусного блюда

Как приготовить вкусный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с зеленью и сыром. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • сыр
  • зелень 
  • специи
  • масло

Способ приготовления: 

1. Отварите свеклу, почистите, порежьте кубиком, сыр также.

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Ингредиенты для салата

2. Смешайте овощи и сыр с зеленью, полейте маслом и добавьте специи.

Полезный салат из свеклы на каждый день: лучший рецепт вкусного блюда

Приготовление салата

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