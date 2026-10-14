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Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 1,0 т.
Рецепт салата
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом. Источник: freepik.com

Свекла – самый лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, луком, сырами, яйцами, мясом, сельдью, зеленью, бобовыми.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Полезный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • зелень 
  • сыр фета
  • нут или фасоль
  • свекла
  • масло 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, почистите и порежьте кубиком, сыр так же, добавьте нут. 

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Ингредиенты для салата

2. Добавьте зелень, масло и специи, перемешайте и подавайте.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Готовый салат

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