Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Свекла – самый лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, луком, сырами, яйцами, мясом, сельдью, зеленью, бобовыми.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

зелень

сыр фета

нут или фасоль

свекла

масло

специи

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и порежьте кубиком, сыр так же, добавьте нут.

2. Добавьте зелень, масло и специи, перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: