Сосиски с грибной начинкой и расплавленной моцареллой можно приготовить для сытного домашнего обеда. Шампиньоны сначала обжаривают с луком и сметаной, а затем выкладывают внутрь сосисок. В духовке начинка становится ароматной, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.

Идея приготовления сосисок с грибной начинкой и сыром опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

Свиные сосиски – 5 шт.

Шампиньоны – 200-250 г

Лук – 1 небольшой

Подсолнечное масло – 1-2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Моцарелла – для посыпки

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны и лук мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло, выложите овощи и обжаривайте до золотистого цвета.

2. Добавьте к грибам соль, черный перец и сметану. Перемешайте начинку и снимите сковороду с огня.

3. На каждой колбаске сделайте продольный надрез. Осторожно раскройте ее руками, чтобы образовалось углубление для начинки.

4. Переложите колбаски в форму для запекания и наполните подготовленной грибной смесью.

5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

6. Достаньте колбаски, посыпьте натертой моцареллой и верните в духовку еще примерно на 15 минут. Запекайте до полной готовности мяса и образования румяной сырной корочки.

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