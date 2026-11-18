Колбаски с грибами и сыром в духовке: сытное блюдо на обед
Сосиски с грибной начинкой и расплавленной моцареллой можно приготовить для сытного домашнего обеда. Шампиньоны сначала обжаривают с луком и сметаной, а затем выкладывают внутрь сосисок. В духовке начинка становится ароматной, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.
Идея приготовления сосисок с грибной начинкой и сыром опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- Свиные сосиски – 5 шт.
- Шампиньоны – 200-250 г
- Лук – 1 небольшой
- Подсолнечное масло – 1-2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Моцарелла – для посыпки
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны и лук мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло, выложите овощи и обжаривайте до золотистого цвета.
2. Добавьте к грибам соль, черный перец и сметану. Перемешайте начинку и снимите сковороду с огня.
3. На каждой колбаске сделайте продольный надрез. Осторожно раскройте ее руками, чтобы образовалось углубление для начинки.
4. Переложите колбаски в форму для запекания и наполните подготовленной грибной смесью.
5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
6. Достаньте колбаски, посыпьте натертой моцареллой и верните в духовку еще примерно на 15 минут. Запекайте до полной готовности мяса и образования румяной сырной корочки.
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