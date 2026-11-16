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Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
63
Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут
Рецепт рулета с крабовыми палочками. Источник: Создано с помощью ИИ

Крабовые палочки – очень простой, но при этом вкусный, универсальный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, рулетов, намазок.

Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 300 г
  • твердый сыр – 200 г
  • крем-сыр – 100 г
  • намазка "икра" – 100 г
  • огурец – 1 шт.
  • соус терияки
  • соус шрирача
  • кунжут
  • зеленый лук
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Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки порвите на волокна и выкладываю на противень. Посыпьте натертым твердым сыром и запекайте при 180°C примерно 15 минут.

Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут

Крабовая основа

2. Немного остужаю, переворачиваю крабово-сырный пласт. Крем-сыр смешиваю с икоркой, смазываю этой начинкой основу. Выложите полоски огурца и сверните в рулет. Оставьте на час в холодильнике.

Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут

Начинка для закуски

3. Нарежьте порционно, полейте терияки и шрирачой, посыпьте кунжутом и зеленым луком.

Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут

Готовая закуска

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