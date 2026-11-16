Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут
Крабовые палочки – очень простой, но при этом вкусный, универсальный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, рулетов, намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 300 г
- твердый сыр – 200 г
- крем-сыр – 100 г
- намазка "икра" – 100 г
- огурец – 1 шт.
- соус терияки
- соус шрирача
- кунжут
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки порвите на волокна и выкладываю на противень. Посыпьте натертым твердым сыром и запекайте при 180°C примерно 15 минут.
2. Немного остужаю, переворачиваю крабово-сырный пласт. Крем-сыр смешиваю с икоркой, смазываю этой начинкой основу. Выложите полоски огурца и сверните в рулет. Оставьте на час в холодильнике.
3. Нарежьте порционно, полейте терияки и шрирачой, посыпьте кунжутом и зеленым луком.
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