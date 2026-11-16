Крабовый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетной новогодней закуски за 10 минут

Крабовые палочки – очень простой, но при этом вкусный, универсальный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, рулетов, намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 300 г

твердый сыр – 200 г

крем-сыр – 100 г

намазка "икра" – 100 г

огурец – 1 шт.

соус терияки

соус шрирача

кунжут

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порвите на волокна и выкладываю на противень. Посыпьте натертым твердым сыром и запекайте при 180°C примерно 15 минут.

2. Немного остужаю, переворачиваю крабово-сырный пласт. Крем-сыр смешиваю с икоркой, смазываю этой начинкой основу. Выложите полоски огурца и сверните в рулет. Оставьте на час в холодильнике.

3. Нарежьте порционно, полейте терияки и шрирачой, посыпьте кунжутом и зеленым луком.

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