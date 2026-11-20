Крабовый салат по-новому: делимся рецептом блюда для праздничного стола
Крабовый салат – блюдо, которое умеет готовить каждый. Для яркого вкуса и свежести добавьте свежие огурцы, морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата с морковью и огурцами.
Ингредиенты:
- огурец 2 шт.
- 1 большая морковь
- крабовые палочки
- майонез
- чеснок 2 зуб.
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, огурцы порежьте брусками вместе с крабовыми палочками.
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2. Натрите чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.
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