Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Самый простой в приготовлении и при этом вкусный салат – крабовый. К тому же, добавлять в основу можно свежие огурцы, морковь по-корейски, сыр, зелень, это придаст блюду свежести.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами, морковью по-корейски.

Ингредиенты:

Морковь по-корейски

Вареные яйца

Свежий огурец

Крабовые палочки

Кукуруза

Майонез

Способ приготовления:

1. Все нарезаем, смешиваем.

2. Заправляем майонезом и готово!

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