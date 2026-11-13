Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом
Самый простой в приготовлении и при этом вкусный салат – крабовый. К тому же, добавлять в основу можно свежие огурцы, морковь по-корейски, сыр, зелень, это придаст блюду свежести.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами, морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- Морковь по-корейски
- Вареные яйца
- Свежий огурец
- Крабовые палочки
- Кукуруза
- Майонез
Способ приготовления:
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1. Все нарезаем, смешиваем.
2. Заправляем майонезом и готово!
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