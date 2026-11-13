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Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,4 т.
Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом
Рецепт салата. Источник: cookpad

Самый простой в приготовлении и при этом вкусный салат – крабовый. К тому же, добавлять в основу можно свежие огурцы, морковь по-корейски, сыр, зелень, это придаст блюду свежести. 

Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Что приготовить из крабовых палочек

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами, морковью по-корейски.

Ингредиенты: 

  • Морковь по-корейски
  • Вареные яйца
  • Свежий огурец
  • Крабовые палочки
  • Кукуруза
  • Майонез

Способ приготовления: 

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Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Ингредиенты для салата

2. Заправляем майонезом и готово!

Крабовый салат по-новому для праздничного стола: делимся оригинальным рецептом

Готовый салат

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