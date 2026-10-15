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Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут
Рецепт салата. Источник: cookpad

Крабовый салат – идеальное блюдо для праздничного стола и просто для ужина. Для яркого вкуса добавьте в салат свежий огурец, лук зеленый, специи.

Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Крабовые палочки для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с пекинской капустой. 

Ингредиенты:

  • пекинская капуста 300 г
  • крабовые палочки 250 г
  • вареные яйца 3 шт
  • кукуруза 150 г
  • сухарики 50 г
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль, черный перец
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Способ приготовления: 

1. Порежьте все продукты, добавьте майонез, зеленый лук, сухарики, кукурузу.

Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Ингредиенты для салата

2. Перемешайте и подавайте!

Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Готовый салат

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