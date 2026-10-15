Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут
Крабовый салат – идеальное блюдо для праздничного стола и просто для ужина. Для яркого вкуса добавьте в салат свежий огурец, лук зеленый, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с пекинской капустой.
Ингредиенты:
- пекинская капуста 300 г
- крабовые палочки 250 г
- вареные яйца 3 шт
- кукуруза 150 г
- сухарики 50 г
- зеленый лук
- майонез
- соль, черный перец
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Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты, добавьте майонез, зеленый лук, сухарики, кукурузу.
2. Перемешайте и подавайте!
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