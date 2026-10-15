Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Крабовый салат – идеальное блюдо для праздничного стола и просто для ужина. Для яркого вкуса добавьте в салат свежий огурец, лук зеленый, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с пекинской капустой.

Ингредиенты:

пекинская капуста 300 г

крабовые палочки 250 г

вареные яйца 3 шт

кукуруза 150 г

сухарики 50 г

зеленый лук

майонез

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты, добавьте майонез, зеленый лук, сухарики, кукурузу.

2. Перемешайте и подавайте!

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