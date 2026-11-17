Крабовые палочки – лучшая основа для вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из них можно делать фаршированную закуску, суши.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами и тунцом.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 2 шт.

Тунец в собственном соку – 1 банка

Яйца отварные – 4 шт.

Крабовые палочки – 200 г

Сыр твердый – 100 г

Зеленый лук – пучок

Майонез легкий – 4-5 ст. л.

Икорная намазк – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель, сыр, крабовые палочки и белки натираем на терке. Желтки отдельно – они пойдут для украшения сверху. Тунец разминаем вилкой.

2. Готовим соус: смешиваем майонез с икроной намазкой до однородности.

3. Формируем салат слоями (удобно в кольце):картофель, соус, тунец с луком, соус, белки и крабовые палочки, соус, сыр, соус. Сверху посыпаем натертыми желтками.

4. Ставим в холодильник на 30-40 минут, чтобы салат хорошо держал форму.

Перед подачей аккуратно снимаем кольцо и нарезаем, как торт!

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