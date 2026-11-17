Крабовый салат-торт для праздничного стола: делимся легким рецептом вкусного салата
Крабовые палочки – лучшая основа для вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из них можно делать фаршированную закуску, суши.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с яйцами и тунцом.
Ингредиенты:
- Картофель отварной – 2 шт.
- Тунец в собственном соку – 1 банка
- Яйца отварные – 4 шт.
- Крабовые палочки – 200 г
- Сыр твердый – 100 г
- Зеленый лук – пучок
- Майонез легкий – 4-5 ст. л.
- Икорная намазк – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Картофель, сыр, крабовые палочки и белки натираем на терке. Желтки отдельно – они пойдут для украшения сверху. Тунец разминаем вилкой.
2. Готовим соус: смешиваем майонез с икроной намазкой до однородности.
3. Формируем салат слоями (удобно в кольце):картофель, соус, тунец с луком, соус, белки и крабовые палочки, соус, сыр, соус. Сверху посыпаем натертыми желтками.
4. Ставим в холодильник на 30-40 минут, чтобы салат хорошо держал форму.
Перед подачей аккуратно снимаем кольцо и нарезаем, как торт!
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