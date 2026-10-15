Крабовый салат за 5 минут: простой рецепт с плавленым сыром и морковью по-корейски
Крабовые палочки можно использовать для приготовления быстрого салата с вареными яйцами, плавленым сыром и морковью по-корейски. Благодаря последнему ингредиенту блюдо приобретает пикантный вкус, а майонез связывает все компоненты. Салат "Крабовая минутка" подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Его можно подавать в салатнике или использовать в качестве намазки для поджаренных гренков.
Идея приготовления быстрого крабового салата опубликована на странице bonappetit by k в Instagram.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Морковь по-корейски – 150 г
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Майонез – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Заранее отварите яйца вкрутую и остудите. Плавленый сырок поместите в морозильную камеру на короткое время, чтобы его было легче натереть.
2. Крабовые палочки разделите на тонкие волокна или нарежьте небольшими кусочками.
3. Яйца и полузамороженный плавленый сыр натрите на крупной терке.
4. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, яйца, морковь по-корейски и плавленый сыр.
5. Добавьте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты. По желанию поставьте салат в холодильник на 10-15 минут перед подачей.
6. Подавайте салат в общей посуде или выложите на поджаренные гренки, чтобы получить быструю закуску.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
- Слоеный салат с крабовыми палочками
- Салат с крабовыми палочками и молодой капустой
- Салат с крабовыми палочками и сухариками
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!