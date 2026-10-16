Крем-сыр из одного ингредиента: самый простой рецепт

Крем-сыр – лучшая основа для легких десертов, кремов. А также из него можно готовить намазки, добавлять в салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крем-сыра из обычного замороженного кефира.

Ингредиенты:

2-литровые упаковки кефира (как можно более жирного)

Способ приготовления:

1. Замораживаем кефир в морозилке, в магазинной упаковке. Замороженный кефир достаем из упаковки. На дуршлаг кладем марлю, сложенную в 4-6 слоев, и оставляем кефир до полного размораживания.

Такой творог можно хранить в холодильнике в герметичной упаковке несколько недель, и он станет вкусной начинкой для канапе!

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