Крем-сыр из одного ингредиента: самый простой рецепт
Крем-сыр – лучшая основа для легких десертов, кремов. А также из него можно готовить намазки, добавлять в салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крем-сыра из обычного замороженного кефира.
Ингредиенты:
- 2-литровые упаковки кефира (как можно более жирного)
Способ приготовления:
1. Замораживаем кефир в морозилке, в магазинной упаковке. Замороженный кефир достаем из упаковки. На дуршлаг кладем марлю, сложенную в 4-6 слоев, и оставляем кефир до полного размораживания.
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