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Крем-сыр из одного ингредиента: самый простой рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Крем-сыр из одного ингредиента: самый простой рецепт
Как сделать крем-сыр. Источник: shuba.life

Крем-сыр – лучшая основа для легких десертов, кремов. А также из него можно готовить намазки, добавлять в салаты.

Крем-сыр из одного ингредиента: самый простой рецепт

Как приготовить крем-сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крем-сыра из обычного замороженного кефира. 

Ингредиенты: 

  • 2-литровые упаковки кефира (как можно более жирного)

Способ приготовления: 

1. Замораживаем кефир в морозилке, в магазинной упаковке. Замороженный кефир достаем из упаковки. На дуршлаг кладем марлю, сложенную в 4-6 слоев, и оставляем кефир до полного размораживания.

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Оставляем массу, чтобы стекла сыворотка. Источник: Скриншот поста на странице фудблогера korolivska1 в Instagram

Такой творог можно хранить в холодильнике в герметичной упаковке несколько недель, и он станет вкусной начинкой для канапе!

Крем-сыр из одного ингредиента: самый простой рецепт

Готовый сыр. Источник: shuba.life

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