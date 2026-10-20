Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски

Креветки – очень полезный белковый продукт, который можно добавлять в салаты, делать закуски и бутерброды. К тому же готовятся они очень просто и быстро – не дольше 7 минут.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных креветок с чесноком и соевым соусом.

Ингредиенты:

королевские креветки (сырые) – 600 г

соевый соус – 40 мл

соус терияки – 25 мл

сливочное масло – 30 г

чеснок – 2-3 зуб.

кунжут

Способ приготовления:

1. Креветки очистить, и промыть.

2. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить мелко нарезанный чеснок и готовить примерно 1 минуту.

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3. Добавить креветки и готовить на среднем огне. Как только они станут слегка розовыми – влить соевый соус и терияки. Готовить еще 2-3 минуты.

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