Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски
Креветки – очень полезный белковый продукт, который можно добавлять в салаты, делать закуски и бутерброды. К тому же готовятся они очень просто и быстро – не дольше 7 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных креветок с чесноком и соевым соусом.
Ингредиенты:
- королевские креветки (сырые) – 600 г
- соевый соус – 40 мл
- соус терияки – 25 мл
- сливочное масло – 30 г
- чеснок – 2-3 зуб.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Креветки очистить, и промыть.
2. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить мелко нарезанный чеснок и готовить примерно 1 минуту.
3. Добавить креветки и готовить на среднем огне. Как только они станут слегка розовыми – влить соевый соус и терияки. Готовить еще 2-3 минуты.
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