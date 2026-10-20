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Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
39
Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски
Рецепт креветок. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Креветки – очень полезный белковый продукт, который можно добавлять в салаты, делать закуски и бутерброды. К тому же готовятся они очень просто и быстро – не дольше 7 минут. 

Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски

Как вкусно приготовить креветки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных креветок с чесноком и соевым соусом. 

Ингредиенты:

  • королевские креветки (сырые) – 600 г
  • соевый соус – 40 мл
  • соус терияки – 25 мл
  • сливочное масло – 30 г
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • кунжут
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Способ приготовления: 

1. Креветки очистить, и промыть.

Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски

Креветки для приготовления

2. На сковороде растопить сливочное масло. Добавить мелко нарезанный чеснок и готовить примерно 1 минуту.

Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски

Креветки с соусом

3. Добавить креветки и готовить на среднем огне. Как только они станут слегка розовыми – влить соевый соус и терияки. Готовить еще 2-3 минуты.

Креветки в соевом соусе за 5 минут: рецепт очень вкусной и полезной закуски

Готовые креветки

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