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Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями
Рецепт салата с курицей и черносливом. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Салат с курицей и черносливом – удачный вариант для праздничного стола или семейного ужина. В нем сочетаются отварное куриное филе, сладковатый чернослив, яйца и плавленый сыр. Маринованный лук добавляет легкую кислинку, а измельченные грецкие орехи дополняют вкус и создают приятную хрустящую текстуру. Салат выкладывают слоями, смазывая каждый майонезом.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и черносливом опубликована на странице inna pro.food в Instagram.

Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями

Рецепт салата с курицей и черносливом. Источник: Скриншот поста на странице inna pro.food в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Чернослив – 100-150 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Плавленый сырок – 1 шт.
  • Грецкие орехи – 1 горсть
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

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Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями

Отвариваем филе. Источник: Скриншот поста на странице inna pro.food в Instagram

1. Замаринуйте лук. Нарежьте его тонкими полукольцами или небольшими кусочками. Добавьте сахар и уксус, перемешайте и оставьте мариноваться, пока готовите остальные ингредиенты.

2. Приготовьте курицу. Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности, остудите и разделите на волокна или нарежьте небольшими кусочками.

Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями

Нарезаем ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице inna pro.food в Instagram

3. Подготовьте остальные ингредиенты. Чернослив нарежьте небольшими кусочками. Вареные яйца и плавленый сырок натрите на терке. Грецкие орехи измельчите ножом.

4. Выложите первый слой. На дно тарелки нанесите тонкую сеточку из майонеза, распределите куриное филе и снова добавьте немного майонеза.

Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями

Выкладываем все слоями. Источник: Скриншот поста на странице inna pro.food в Instagram

5. Добавьте лук и чернослив. Выложите маринованный лук, предварительно слив лишнюю жидкость. Сверху распределите нарезанный чернослив.

6. Сформируйте следующие слои. Добавьте натертые яйца, покройте их майонезом, а затем выложите плавленый сырок. Каждый слой смазывайте тонкой сеточкой майонеза.

Курица, чернослив и плавленый сыр: как приготовить вкусный салат слоями

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице inna pro.food в Instagram

7. Украсьте салат. Посыпьте верх измельченными грецкими орехами. Перед подачей поставьте блюдо в холодильник, чтобы слои немного пропитались.

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