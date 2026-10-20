Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Рис с куриным филе получится особенно нежным, если добавить в него сливки и немного твердого сыра. В этом блюде крупа тушится вместе с мясом, морковью, луком и сладким перцем, поэтому хорошо пропитывается соками и ароматами ингредиентов. Для приготовления понадобится примерно 45 минут и всего одна глубокая сковорода или кастрюля. Такой обед удобно готовить сразу на несколько порций.

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Идея приготовления нежного риса со сливками, курицей и овощами опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

Сухой рис – 250 г

Куриное филе – 500 г

Лук – 150 г

Морковь – 150 г

Сладкий перец – 200 г

Масло – 20 г

Вода – 600 мл

Сливки – 250 мл

Твердый сыр – 50 г

Соль – 0,5 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Копченая паприка – 0,5 ч.л.

Зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Рис промойте и заранее замочите в воде. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой, а сладкий перец измельчите.

2. В глубокую сковороду или кастрюлю налейте растительное масло. Добавьте лук и обжаривайте 3-4 минуты, периодически помешивая.

3. Куриное филе нарежьте длинными полосками и добавьте к луку. Добавьте соль и черный перец. Готовьте 5-7 минут, пока мясо немного подрумянится.

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5. Добавьте морковь и сладкий перец. Перемешайте и готовьте еще примерно 7 минут.

6. Слейте воду с риса и высыпьте его к курице и овощам. Влейте 600 мл воды и 250 мл сливок, добавьте копченую паприку и хорошо перемешайте.

7. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте на слабом огне примерно 17-20 минут. Время от времени перемешивайте, чтобы рис равномерно готовился и не прилипал ко дну. Если жидкость испарится раньше, чем рис станет мягким, добавьте немного горячей воды.

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8. За 2-3 минуты до окончания приготовления натрите твердый сыр и добавьте его в блюдо. Перемешайте, чтобы сыр расплавился и сделал соус более густым.

9. Снимите с огня, посыпьте измельченной зеленью и подавайте горячим.

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