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Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
93
Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку
Рецепт риса с курицей и овощами. Источник: Создано с помощью ИИ

Рис с куриным филе получится особенно нежным, если добавить в него сливки и немного твердого сыра. В этом блюде крупа тушится вместе с мясом, морковью, луком и сладким перцем, поэтому хорошо пропитывается соками и ароматами ингредиентов. Для приготовления понадобится примерно 45 минут и всего одна глубокая сковорода или кастрюля. Такой обед удобно готовить сразу на несколько порций.

Идея приготовления нежного риса со сливками, курицей и овощами опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Рецепт риса с курицей на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

Ингредиенты:

  • Сухой рис – 250 г
  • Куриное филе – 500 г
  • Лук – 150 г
  • Морковь – 150 г
  • Сладкий перец – 200 г
  • Масло – 20 г
  • Вода – 600 мл
  • Сливки – 250 мл
  • Твердый сыр – 50 г
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Черный перец – 0,5 ч.л.
  • Копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • Зелень – для подачи
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Способ приготовления:

Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Обжариваем курицу с луком. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

1. Рис промойте и заранее замочите в воде. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой, а сладкий перец измельчите.

2. В глубокую сковороду или кастрюлю налейте растительное масло. Добавьте лук и обжаривайте 3-4 минуты, периодически помешивая.

3. Куриное филе нарежьте длинными полосками и добавьте к луку. Добавьте соль и черный перец. Готовьте 5-7 минут, пока мясо немного подрумянится.

Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Добавляем рис. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

5. Добавьте морковь и сладкий перец. Перемешайте и готовьте еще примерно 7 минут.

6. Слейте воду с риса и высыпьте его к курице и овощам. Влейте 600 мл воды и 250 мл сливок, добавьте копченую паприку и хорошо перемешайте.

7. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте на слабом огне примерно 17-20 минут. Время от времени перемешивайте, чтобы рис равномерно готовился и не прилипал ко дну. Если жидкость испарится раньше, чем рис станет мягким, добавьте немного горячей воды.

Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

8. За 2-3 минуты до окончания приготовления натрите твердый сыр и добавьте его в блюдо. Перемешайте, чтобы сыр расплавился и сделал соус более густым.

9. Снимите с огня, посыпьте измельченной зеленью и подавайте горячим.

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