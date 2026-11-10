Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошло"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с Котовым"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с КотовымВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийИллюстрация – женщина с флагом УкраиныСотням беженцев из Украины урежут выплаты в стране Европы: кого коснетсяВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPСуд восстановил работницу также в должности учительницы украинского языка и литературыПсихолога уволили из школы, потому что у нее не было образования: суд восстановил ее на работе и присудил 93 тыс. грнКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
33
Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда
Рецепт блюда. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе может быть основой для салатов, отбивных, котлет и намазок. Еще его можно вкусно запечь в духовке со специями и цитрусовыми.

Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Курица под соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе с луком и ананасами, со сладким перцем и специями. 

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного филе
  • соль, перец
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 1 банка консервированных ананасов

1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим и обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, затем снимаем с огня.

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
807
Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени
807
Вкуснее магазинного: как приготовить нежный паштет из куриной печени
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
852
Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром
852
Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
867
Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом
867
Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом
Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Филе с овощами

2. Обжариваем 5-7 минут лук, перец и ананас, затем вливаем сок из-под ананасов и добавляем приправу, она идеально сочетается с соком, и получается очень вкусный соус. В составе есть кукурузная мука, поэтому соус получается идеальной консистенции, и это очень облегчает приготовление. 

Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Сколько готовить филе

3. Курочку возвращаем к овощам, доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и готовим 10-15 минут. Посыпаем кунжутом и подаем с рисом.

Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты