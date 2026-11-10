Курица в кисло-сладком соусе: делимся рецептом очень вкусного блюда для обеда

Куриное филе может быть основой для салатов, отбивных, котлет и намазок. Еще его можно вкусно запечь в духовке со специями и цитрусовыми.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе с луком и ананасами, со сладким перцем и специями.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

соль, перец

1 луковица

1 сладкий перец

1 банка консервированных ананасов

1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим и обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, затем снимаем с огня.

2. Обжариваем 5-7 минут лук, перец и ананас, затем вливаем сок из-под ананасов и добавляем приправу, она идеально сочетается с соком, и получается очень вкусный соус. В составе есть кукурузная мука, поэтому соус получается идеальной консистенции, и это очень облегчает приготовление.

3. Курочку возвращаем к овощам, доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и готовим 10-15 минут. Посыпаем кунжутом и подаем с рисом.

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