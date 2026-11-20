Запеченная курица с грибами под соусом бешамель – сытное блюдо, которое можно приготовить для семейного обеда или ужина. Куриное филе сначала обжаривают до румяной корочки, а затем соединяют с шампиньонами и луком. Все заливают нежным соусом бешамель, посыпают твердым сыром и ненадолго отправляют в духовку. Такая курочка хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или другим любимым гарниром.

Идея приготовления сочного куриного филе с грибным соусом опубликована на странице inna.rabiichuk в Instagram.

Ингредиенты для основы:

Куриное филе – 400 г

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 большая шт.

Масло гхи или растительное масло – для жарки

Соль – по вкусу

Сладкая паприка – по вкусу

Приправа для курицы – по вкусу

Для соуса бешамель:

Сливочное масло – 40 г

Мука – 40 г

Молоко – 400 мл.

Специи – по вкусу

Дополнительно:

Твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими полосками. Добавьте соль, сладкую паприку и приправу для курицы. Разогрейте сковороду с маслом гхи или растительным маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки.

2. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук – небольшими кубиками. На отдельной сковороде обжарьте грибы вместе с луком до готовности.

3. Равномерно выложите обжаренное куриное филе в форму для запекания. Сверху распределите грибы с луком.

4. Для соуса бешамель растопите сливочное масло в небольшом сотейнике. Добавьте муку и прогревайте 1–2 минуты, постоянно помешивая венчиком.

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5. Постепенно вливайте холодное молоко, не переставая перемешивать, чтобы не образовывались комочки. Варите соус на небольшом огне до консистенции жидкого крема. Если он получился слишком густым, добавьте еще немного молока. В конце приправьте специями по вкусу.

6. Залейте курицу с грибами готовым соусом бешамель. Твердый сыр натрите на терке и равномерно посыпьте им блюдо.

7. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

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