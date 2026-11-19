Куриная печень с карамелизированными яблоками – интересный вариант блюда для тех, кто хочет разнообразить привычное меню. Секрет рецепта заключается в сочетании обжаренной печени, мягкого лука и яблок, которые готовятся с медом и соевым соусом. Благодаря этому вкус получается насыщенным, с приятными сладковатыми нотками. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков, а все ингредиенты легко найти в магазине.

Идея приготовления нежной куриной печени с яблоками опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 800 г

Яблоки – 4 шт.

Лук – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Мед – 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Мука – для панировки

Мускатный орех – 1 ч. л.

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте, удалите пленки и лишние прожилки, если они есть. Затем хорошо обсушите бумажными полотенцами. Смешайте муку с мускатным орехом и черным молотым перцем. Обваляйте каждый кусочек печени в полученной смеси.

2. Разогрейте сковороду и обжарьте печень с обеих сторон примерно по 5 минут, чтобы образовалась румяная корочка. Переложите ее на отдельную тарелку.

3. В другой сковороде растопите сливочное масло. Лук нарежьте полукольцами или тонкими полосками и обжарьте до мягкости и прозрачности.

4. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Добавьте их к луку вместе с медом и соевым соусом. Перемешайте и готовьте несколько минут, пока яблоки немного не размягчатся.

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5. Выложите обжаренную печень к яблокам с луком. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне до полной готовности печени.

6. В конце осторожно перемешайте ингредиенты, чтобы кусочки печени покрылись соусом и не развалились.

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